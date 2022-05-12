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【燒錯屍】屯門醫院錯調兩遺體致燒錯屍　4名殮房職員停職

社會 19:55 2022/05/12

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屯門醫院錯調兩遺體致燒錯屍，4名殮房職員停職。（資料圖片）

屯門醫院疑有殮房出錯導致「燒錯屍」，其中一具昨日（11日）已被領到和合石火化（詳情即看【下一頁】）。屯門醫院發言人今日（12日）表示，屯門醫院殮房昨日（11日）下午懷疑有兩具病人遺體對調，在證實事件時其中一具遺體已被火化。

發言人指，醫院隨即展開調查，根據殮房記錄，有兩名離世病人的家屬在昨日早上接近同一時段，先後辦理認領遺體手續。一具遺體原定在醫院告別禮儀室進行儀式後直接運往火化，另一具遺體就送往殯儀館進行儀式。不過及後殮房職員接獲通知，在殯儀館的遺體並非原定的遺體，所以醫院立即展開調查。

發言人表示，醫院高度重視事件，昨日及今日均與家屬通話及會面，就遺體被對調深切致歉及致以慰問，醫院會盡力為家屬提供所需協助。

發言人稱，院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件，並會成立根源分析委員會調查事件及檢視遺體處理流程，四名殮房職員已經停止執行相關職務；並提醒殮房職員務必謹慎執行遺體認領程序，加強遺體身分認證。

社區組織協會幹事彭鴻昌指，事件對家屬是不尊重、亦難以接受；他明白疫情下死亡人數大增，令到殮房壓力增加，但他強調這不是出錯的理由。彭鴻昌認為，公院接連出現送領遺體出錯事件，除了要求院方檢討外，醫管局亦要檢討整個程序流程以及人手的問題。

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責任編輯：李榮忠

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