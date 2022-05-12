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【放寬入境】日本最快本月試辦外國觀光團　惟科興、國藥不受日本承認

社會 20:03 2022/05/12

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日本是港人喜愛的旅遊地。（馮柏偉攝）

港人熱門旅遊地日本將恢復旅客入境，最快本月逐步放寬邊境管制，允許已打3針的外國遊客以旅遊團入境。不過日本當局只承認部分接種證明，科興、國藥並不在列。

美麗華旅遊總經理李振庭認為影響很大，全港有逾百萬人接種科興疫苗，且旅行團大多會以家庭形式出遊，「一家人點都有一個打科興」。旅遊界立法會議員姚柏良指，科興國藥均為世界衛生組織認可的疫苗，應該一視同仁，不應政治化，指會向港府及日本駐港領事反映。

據日本厚生勞動省資料，對於不在日本接種的疫苗，當局只承認部分接種證明，首劑及第二劑須為復必泰、Moderna，阿斯利康等，但名單不包括科興、國藥等。不過，若第三針或以上打復必泰亦獲承認。

旅行社美麗華的旅遊總經理李振庭認為該政策影響很大，「玩完了。」他指出，從政府數據來看接種科興的人數已經逾百萬，另外若是以旅行團方式進行，則不少會是一家出行，「一家人點都有一個打科興，咁唔會一個人不去，全家人去的。」

旅遊界立法會議員姚柏良指，科興國藥均為世界衛生組織認可的疫苗，應該一視同仁，不應政治化。他指出，香港向來是日本旅遊的重要客源市場，來往頻繁，指會向港府及日本駐港領事反映。不過他也說，目前仍然有回港7日的隔離，外出的市民數量不會很大，故影響暫時未有顯示出來。

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記者：袁澍

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