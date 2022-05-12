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【強制檢測】今增20幢大廈納強檢　涉上環荷李活華庭、沙田第一城等【附名單】

社會 20:07 2022/05/12

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

今增20幢大廈納強檢，涉上環荷李活華庭、沙田第一城等。（陳靜儀攝）

政府今（12日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處20個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

任何人於5月6日至12日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月13日或14日檢測，指明地點如下：

  • 將軍澳厚德邨德志樓
  • 馬鞍山錦泰苑錦盛閣
  • 青衣曉峰園 2 座
  • 元朗朗屏邨錦屏樓
  • 上環荷李活華庭 A 座
  • 鰂魚涌英皇道 971 號英皇大樓
  • 紅磡寶石戲院大廈 B 座
  • 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
  • 荃灣石圍角邨石蘭樓
  • 葵涌葵盛西邨 9 座
  • 屯門翠林花園 A 座
  • 沙田沙田第一城 19 座
  • 東涌昇薈 10 座
  • 北角新都城大廈 A 座
  • 薄扶林寶翠園 5 座
  • 黃竹坑金寶花園 1 座
  • 九龍城嘉匯 2 座
  • 荔枝角美孚新邨第三期百老匯街 72-74 號
  • 慈雲山慈愛苑愛賢閣
  • 黃大仙黃大仙下邨龍豐樓
  • 新旺會 紅磡馬頭圍道37號紅磡商業中心 B 座 3 樓

如市民在今年2月12日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：李榮忠

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