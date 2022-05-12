【強制檢測】今增22場所須強檢　涉上環荷李活華庭、沙田第一城等【附名單】

▲ 今增20幢大廈納強檢，涉上環荷李活華庭、沙田第一城等。（陳靜儀攝）

政府今（12日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處20個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

任何人於5月6日至12日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月13日或14日檢測，指明地點如下：

將軍澳厚德邨德志樓

馬鞍山錦泰苑錦盛閣

青衣曉峰園 2 座

元朗朗屏邨錦屏樓

上環荷李活華庭 A 座

鰂魚涌英皇道 971 號英皇大樓

紅磡寶石戲院大廈 B 座

馬鞍山錦豐苑錦菱閣

荃灣石圍角邨石蘭樓

葵涌葵盛西邨 9 座

屯門翠林花園 A 座

沙田沙田第一城 19 座

東涌昇薈 10 座

北角新都城大廈 A 座

薄扶林寶翠園 5 座

黃竹坑金寶花園 1 座

九龍城嘉匯 2 座

荔枝角美孚新邨第三期百老匯街 72-74 號

慈雲山慈愛苑愛賢閣

黃大仙黃大仙下邨龍豐樓

新旺會 紅磡馬頭圍道37號紅磡商業中心B座3樓

星月樓，上環德輔道中267-275號龍記大廈2-5樓

如市民在今年2月12日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

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責任編輯：李榮忠