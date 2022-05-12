【強制檢測】今增22場所須強檢 涉上環荷李活華庭、沙田第一城等【附名單】
社會 23:38 2022/05/12
政府今（12日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處20個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
任何人於5月6日至12日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月13日或14日檢測，指明地點如下：
- 將軍澳厚德邨德志樓
- 馬鞍山錦泰苑錦盛閣
- 青衣曉峰園 2 座
- 元朗朗屏邨錦屏樓
- 上環荷李活華庭 A 座
- 鰂魚涌英皇道 971 號英皇大樓
- 紅磡寶石戲院大廈 B 座
- 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
- 荃灣石圍角邨石蘭樓
- 葵涌葵盛西邨 9 座
- 屯門翠林花園 A 座
- 沙田沙田第一城 19 座
- 東涌昇薈 10 座
- 北角新都城大廈 A 座
- 薄扶林寶翠園 5 座
- 黃竹坑金寶花園 1 座
- 九龍城嘉匯 2 座
- 荔枝角美孚新邨第三期百老匯街 72-74 號
- 慈雲山慈愛苑愛賢閣
- 黃大仙黃大仙下邨龍豐樓
- 新旺會 紅磡馬頭圍道37號紅磡商業中心B座3樓
- 星月樓，上環德輔道中267-275號龍記大廈2-5樓
如市民在今年2月12日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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責任編輯：李榮忠