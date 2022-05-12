【彈性收生】港大彈性收生分數須「打9折」　文學院及理學院課程扣分較少料較易博入

▲ 港大調整彈性收生安排後，文憑試考生分數須「打9折」。（資料圖片）

香港大學今日（12日）宣布調整彈性收生安排，中學文憑試（DSE）考生如在中、英文科或選修科之中，有任何1科未達第3級收生門檻，仍有望入讀港大，惟總分須「打9折」。有升學顧問指，相比其他大學彈性收生安排毋須扣分，港大則要扣10%分數，考生會更難獲取錄，考生亦需按不同課程實際扣減分數作估算，料收生分數約20多分的文學院及理學院等相關課程，扣分後仍較容易「博入」。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，港大最新公布彈性收生安排比以往更清晰，形容港大作出調整對考生是好事，特別是今屆考生在疫情受壓，倘有1科表現未如理想，仍有機會入港大。

對比其他大學，吳寶城舉例指，城市大學多個學院劃一要求考生考獲6科26分便可獲特別考慮，比較清晰；港大最新要求考生扣減10%分數，報讀港大的考生需要作出較多估算，因應不同課程收分高低，所扣減的10%分數亦有不同。

他指出，港大課程之中，收分較低如文學院、理學院及工學院等課程，「扣10%都無咁激烈」，惟醫療、社科及AI（人工智能）等課程扣分幅度大，較難達到大學「預計收生分數」，估計校方考慮涉及在「神科」收生時，「未必好想同學透過彈性收生入讀」。

現時文憑試筆試尚未結束，直至周六（14日）才舉行最後一科歷史科考試，目前考生最遲6月1日仍可付費申請更改聯招課程選擇，直至7月20日文憑試放榜後，所有考生可於7月21至23日在獲分配指定時段再改選。

吳寶城認為，港大在現階段公布安排，對尚未完成考試的考生影響不大，相信考生不會「狂攻」特定科目，而是會認真考好各科目。他建議考生現時毋須過份考慮相關彈性收生安排，而是按個人興趣、能力及畢業前景等基本原則，考慮課程是否適合自己，留待7月文憑試放榜時發現不幸失手，其後再將相關港大課程放入Band A，獲取面試機會。

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記者：馮琪雅