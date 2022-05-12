【第五波疫情】下周一起每日可供預約火化時段　逐漸回復至130至140節

▲ 下周一起每日可供預約火化時段，逐漸回復至130至140節。（資料圖片）

食環署今日（12日）表示，鑑於近日火化及相關服務需求已由高峰期回落，食環署轄下火化服務會逐步恢復原有安排，港島及九龍死亡登記聯合辦事處亦將恢復原有服務時間。

食環署會由5月14日起，逐步將預訂系統可供選擇的火化日期，由未來20天回復至原有的未來15天，市民日後可如常預約各火葬場於申請日翌日起計15日內的火化時段。此外，由5月16日起，食環署亦會將每日可供預約的火化時段，有序地由現時每日逾300節，至六月初逐漸回復至原來的130至140節水平。

另外，港島及九龍的死亡登記聯合辦事處自三月底起延長服務時間，將由5月16日起恢復原有辦公時間。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠