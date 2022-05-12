【疫苗接種】目前有100萬名市民到期接種第三針　聶德權呼籲把握時間接種

▲ 目前有100萬名市民到期接種第三針，聶德權呼籲把握時間接種。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權在社交平台表示，「疫苗通行證」第三階段在5月31日實施，目前尚有100萬到期接種第三針的市民未打針，強烈呼籲合資格接種的市民請把握時間接種第三針。

聶德權指，扣除確診者，現時「夠鐘」打第三針而未接種的市民有約100萬人，若然大家都爭取在5月31日或以前打第三針，以社區疫苗接種中心每日可以處理10萬針的接種量，絕對有能力應付平均每日5萬多劑的接種需求。

不過，他指事實上，本港過去7天平均每日僅接種2萬8千多針，仍然是「針等人」。為鼓勵和加快市民適時接種疫苗，當局主動出撃聯絡目標群組，計好時間，在過去兩星期向上述100萬名市民發送短訊，提醒他們盡快接種第三針；亦主動致電在社會保障系統內的長者，提示他們適時接種或登記疫苗到戶接種服務，至今已打出約15萬個電話。

至於曾確診短期內未能打針的市民，可申請「康復紀錄二維碼」代替疫苗接種紀錄；至於未到期接種第三針的市民亦不影響他們使用「疫苗通行證」。

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責任編輯：李榮忠