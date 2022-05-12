  • 27°C
香港時間 : 2022512日 (週四) 21:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【正能量】教育城網上平台集合促進身心健康資源　盼助學生建立正向思維

社會 20:46 2022/05/12

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

中小學生陸續復課。（資料圖片）

疫情反覆的情況下，學生除了學習受影響，更有可能影響身心健康。香港教育城與合作夥伴聯手推出「身心健康系列」平台，提供多項資源及活動，協助學生以正向思維積極面對多變的環境。

多個合作機構陸續推出涉學童身心健康的資源及活動，其中賽馬會「樂天心澄」靜觀校園文化行動將於下周一推出名為「靜觀星期一」的網上靜觀練習，內容包括靜坐、靜觀伸展、靜觀步行等；香港小童群益會則逢星期一至四、下午2時30分至4時30分，向家長提供免費電話對談服務，專線為28666388。正向教育研究室推出「快樂打氣包」，讓學童家長記錄平日所喜歡的事物，當情緒低落時，拿出來為自己打氣。

更多詳情可到「身心健康系列」平台瀏覽。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【彈性收生】港大彈性收生分數須「打9折」　文學院及理學院課程扣分較少料較易博入
今日 20:08
【彈性收生】港大彈性收生分數須「打9折」　文學院及理學院課程扣分較少料較易博入
【燒錯屍】屯門醫院錯調兩遺體致燒錯屍　4名殮房職員停職
今日 19:55
【燒錯屍】屯門醫院錯調兩遺體致燒錯屍　4名殮房職員停職
【強制檢測】今增20幢大廈納強檢　涉上環荷李活華庭、沙田第一城等【附名單】
今日 20:07
【強制檢測】今增20幢大廈納強檢　涉上環荷李活華庭、沙田第一城等【附名單】

你可能感興趣

【彈性收生】港大彈性收生分數須「打9折」　文學院及理學院課程扣分較少料較易博入
今日 20:08
【彈性收生】港大彈性收生分數須「打9折」　文學院及理學院課程扣分較少料較易博入
【燒錯屍】屯門醫院錯調兩遺體致燒錯屍　4名殮房職員停職
今日 19:55
【燒錯屍】屯門醫院錯調兩遺體致燒錯屍　4名殮房職員停職
【強制檢測】今增20幢大廈納強檢　涉上環荷李活華庭、沙田第一城等【附名單】
今日 20:07
【強制檢測】今增20幢大廈納強檢　涉上環荷李活華庭、沙田第一城等【附名單】
中小學教育 疫情 正能量 小學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影