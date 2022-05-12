【正能量】教育城網上平台集合促進身心健康資源　盼助學生建立正向思維

▲ 中小學生陸續復課。（資料圖片）

疫情反覆的情況下，學生除了學習受影響，更有可能影響身心健康。香港教育城與合作夥伴聯手推出「身心健康系列」平台，提供多項資源及活動，協助學生以正向思維積極面對多變的環境。

多個合作機構陸續推出涉學童身心健康的資源及活動，其中賽馬會「樂天心澄」靜觀校園文化行動將於下周一推出名為「靜觀星期一」的網上靜觀練習，內容包括靜坐、靜觀伸展、靜觀步行等；香港小童群益會則逢星期一至四、下午2時30分至4時30分，向家長提供免費電話對談服務，專線為28666388。正向教育研究室推出「快樂打氣包」，讓學童家長記錄平日所喜歡的事物，當情緒低落時，拿出來為自己打氣。

更多詳情可到「身心健康系列」平台瀏覽。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

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責任編輯：黃悅晴