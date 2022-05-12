【泳池重開】救生員人手不足沙灘泳池難盡數重開　私人市場薪資睇齊公務員

▲ 本港救生員人手不足問題日益惡化。（林宇翔攝）

政府早前放寬社交距離措施，康文署泳池分階段重開。有14個泳池率先重開，其他則要等到第二批開放。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安表示，現時大部份泳池的救生員數目不足，難以做到全部沙灘及泳池重開，季節性救生員空缺比例較高。

鄧子安說，按現時救生員人手，泳池泳灘可按計劃陸續開放，不過部分設施可能未能夠全面使用。他指人手問題，近五年已有出現，救生員在季節性招聘時，情況是每況愈下，而且不是慢慢下跌，幾乎初初欠二百人，經過數年已欠六至七百人，空缺的比率是很高，所以不是只是因為疫情關係流失。

另外有私人泳池救生員外判商向TOPick透露，全港仍有6、7成的私人池未有開放，當中不少是因為人手不足。他指即使長工仍要80元的時薪，而兼職則高達100元，「基本睇齊公務員。」他說，目前只有等拯溺總會恢復考試後，慢慢等救生章過期的救生員重新續牌及新人重新入行，才能慢慢舒緩問題。

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記者：袁澍