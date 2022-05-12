【體育發展】滑冰運動員朱定文與小學生分享冬奧點滴　盼提升市民對冬季運動關注度

▲ 朱定文（左上）透過視象會議，與鳳溪第一小學師生分享短道速滑的小知識。（受訪者提供）

4年一度的冬季奧運會是全球盛事，但港人或對相關的比賽項目認識較少。曾參與北京冬奧男子短道速滑500米的香港滑冰精英運動員朱定文，昨日（11日）透過視象會議，與鳳溪第一小學學生分享短道速滑的小知識。他希望自己的故事可喚起小朋友對這種較少見的冬季運動的興趣，盼令短道速滑能在本地更普及。

朱定文參與由香港體育學院與恒生銀行合辦的「恒生—體院精英運動員全方位發展計劃」，昨向一眾鳳溪第一小學的學生，分享北京冬奧中比賽點滴，又講解有關短道速滑的小知識。朱定文與學生大玩問答遊戲，包括「體育常識大挑戰」，讓同學搶答有關香港體壇及冬季運動等問題。他說，香港接觸冬季運動的機會較少，盼望將來短道速滑項目能在本地更加普及：

香港近年學習短道速滑的小朋友愈來愈少，加上香港始終不是寒冷地區，大眾接觸冬季運動的機會比較少。但其實香港也有不少具潛質的新力軍，希望將來短道速滑項目在本地能夠更加普及。

朱定文又說，完成冬奧比賽後一直專注訓練，目前正在內地練習，為冬亞運、世界錦標賽及世界盃等大賽作準備，希望發揮更佳表現。他分享，現時希望以全職運動員及推廣冬季運動的雙線發展為首任，提升大眾對冬季運動的關注度。

為期3年的「恒生—體院精英運動員全方位發展計劃」，透過學校、社會福利機構等不同渠道向青少年推廣運動，亦會舉辦不同的工作坊，讓運動員持續學習。

▲ 朱定文帶領一眾學生做熱身運動。（受訪者提供）

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責任編輯：黃悅晴