【DSE2022】風雨飄搖下開考中國文學　兩張戲票驗收3年疫情苦讀？

▲ DSE中國文學科考試今日開考，作文題目「兩張戲票」及「長街燈下」二選一作答。（馮漢柱攝）

中學文憑試（DSE）中國文學科開考，只有約1,200名學校生報考，僅佔中文科考生2.9%。文學科有兩份卷，分別是命題創作及課文賞析。有老師稱作文題目取材貼近生活，學生於「兩張戲票」及「長街燈下」擇一題寫作，字數不限，指發揮空間大，但高分也難。至於賞析題目則較以往深，尤其古文部分應注意審題，否則易失分。

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不少人對文學敬而遠之，就如近日天氣般一頭霧水，腦海冒起一片灰霾，不明所以。今日（12日）DSE中國文學科開考，僅1,205名考生報考，創近年新低。長沙灣一個考場外昨捲起狂風霧雨，考生受訪時普遍處之泰然，反指天雨有利匯聚靈感與愁緒，刺激創作發揮。

香島中學的鄧同學稱，豪雨讓他想起宋代蘇軾《前赤壁賦》，當中提到「物我無盡」，指世界一直在變，如何看待則視乎自己取態，形容天雨只是心境磨練。

保良局莊啟程預科書院的岑同學則稱，選讀文學很有得着，提到很多古人抱負，懷才不遇境況，對自己人生規劃很有幫助。他舉例當代魯迅的《藥》，隱喻當時政治腐敗、人心迂腐，令他多思考當今政治與自身關連。

中華基督教會銘賢書院的劉同學稱，修讀文學對學業有幫助，如多讀文言文，可提升閱讀能力。而文學中儒家道家思想均是獨特的文化，值得我們承傳。

兩張戲票VS長街燈下 如何取捨？

路德會西門英才中學文學科主任張文昌認為，兩條作文題目貼近生活，學生熟悉感高，自然較易發揮。他舉例「長街燈下」的失分位，如考生只顧記敘，而描寫部分卻欠細膩，或淪為敗筆，強調「看似容易，但高分很難。」

本地作家殷培基則稱，「長街燈下」似是設立畫面，讓學生補白，很考驗學生創作力，「燈影下的人與物，應如何構圖，可以是學生、老人、寵物狗等，要如何填白？」

至於「兩張戲票」，殷認為戲票是否同一場次、連位票，也是發揮所到之處。他強調創作意念源頭，考生要觸動讀者而產生共鳴，感染他人，再讓人追看，即成上品。

賞析卷要有個人見解

至於文學賞析卷，張文昌認為題目深淺適中，考核的答題技巧相若。他提到考題除了聚焦課文內容，也考核學生對文學作品的個人見解，答題時不宜搬字過紙，要細心審題，精準剪裁答案，再附以引文加強答案說服力。

殷培基也同意，考生的個人見解，能分別出高下；要列明文學家的寫作目的、效果、是否見效、有何好處等要素，答案才算完備。他舉例，杜甫《登高》的「風急天高猿嘯哀」，指出動物不會感哀，哪哀從何來？正是詩人愁緒。他稱同學要理解作者想法，易地以處，不能單靠背誦，只知「借景抒情」理論卻不知其所以，就未必高分。

殷補充，今年古文部分的賞析題較深，如考核課外文本是否深受莊子影響，以至「化用」寫作技巧等題目也不易應付，考生或較易失分。

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記者：吳卓峰