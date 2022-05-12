【通識殺科】名校教師稱更多學校重開文學科　聯校辦文學營盼推動交流

▲ 華英中學副校長卓暉稱，近年更多學校重開文學科，也有聯校辦文學營活動，盼推動學生交流。

中學文憑試（DSE）中國文學科開考，只有約1,200名學校生報考，僅佔中文科考生2.9%，創近年低點。有傳統名校的文學科主任稱，近年政府取締通識科後，有學校重組資源，更多第1及第2組別學校重開中四級文學科。

華英中學副校長兼文學科主任卓暉表示，文學科選修人數一向少過地理、經濟等文科熱門，但具修讀價值，學生棄修情況不常見。以她任教的高中文學組為例，3年前中四收生廿多人，兩年後中六只有零星學生棄讀，不見退修潮。

她認為，雖然文學科選修比例較低，但「同路人」也多，眼見有心老師曾自發組織「聯校文學營」，透過夜話活動，邀請本地作家向中學生分享，讓學生了解更多文學創作意識，克服學習困難。

她認為學生選修文學科，有更多時間賞析文言，可打好語文基礎；而學科跟中史科背景相似，歷史時空重疊，學生可從歷代文學家的視覺入手，以審美欣賞角度去認識世界。

她舉例，宋代文學家蘇軾個性豁達，作品往往流露出面對挫敗時的心境，學生可從中思考面對逆境時的自處方法；而唐代詩人杜甫具愛國情懷，透過詩句可從古人角度探討如何關心家國，培養愛國情操。她建議學生空餘時多看書，「多閱讀是老生常談，卻又是真理。」

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記者：吳卓峰