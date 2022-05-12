  • 25°C
香港時間 : 2022512日 (週四) 23:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通識殺科】名校教師稱更多學校重開文學科　聯校辦文學營盼推動交流

社會 22:36 2022/05/12

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

華英中學副校長卓暉稱，近年更多學校重開文學科，也有聯校辦文學營活動，盼推動學生交流。

中學文憑試（DSE）中國文學科開考，只有約1,200名學校生報考，僅佔中文科考生2.9%，創近年低點。有傳統名校的文學科主任稱，近年政府取締通識科後，有學校重組資源，更多第1及第2組別學校重開中四級文學科。

華英中學副校長兼文學科主任卓暉表示，文學科選修人數一向少過地理、經濟等文科熱門，但具修讀價值，學生棄修情況不常見。以她任教的高中文學組為例，3年前中四收生廿多人，兩年後中六只有零星學生棄讀，不見退修潮。

她認為，雖然文學科選修比例較低，但「同路人」也多，眼見有心老師曾自發組織「聯校文學營」，透過夜話活動，邀請本地作家向中學生分享，讓學生了解更多文學創作意識，克服學習困難。

她認為學生選修文學科，有更多時間賞析文言，可打好語文基礎；而學科跟中史科背景相似，歷史時空重疊，學生可從歷代文學家的視覺入手，以審美欣賞角度去認識世界。

她舉例，宋代文學家蘇軾個性豁達，作品往往流露出面對挫敗時的心境，學生可從中思考面對逆境時的自處方法；而唐代詩人杜甫具愛國情懷，透過詩句可從古人角度探討如何關心家國，培養愛國情操。她建議學生空餘時多看書，「多閱讀是老生常談，卻又是真理。」 　　

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳卓峰

相關文章

【通識殺科】名校教師稱更多學校重開文學科　聯校辦文學營盼推動交流
今日 22:36
【通識殺科】名校教師稱更多學校重開文學科　聯校辦文學營盼推動交流
【DSE2022】作家殷培基走入中學執教鞭　班房窗口寫詩營造文學氛圍
今日 22:35
【DSE2022】作家殷培基走入中學執教鞭　班房窗口寫詩營造文學氛圍
【DSE2022】風雨飄搖下開考中國文學　兩張戲票驗收3年疫情苦讀？
今日 22:34
【DSE2022】風雨飄搖下開考中國文學　兩張戲票驗收3年疫情苦讀？

你可能感興趣

【通識殺科】名校教師稱更多學校重開文學科　聯校辦文學營盼推動交流
今日 22:36
【通識殺科】名校教師稱更多學校重開文學科　聯校辦文學營盼推動交流
【DSE2022】作家殷培基走入中學執教鞭　班房窗口寫詩營造文學氛圍
今日 22:35
【DSE2022】作家殷培基走入中學執教鞭　班房窗口寫詩營造文學氛圍
【DSE2022】風雨飄搖下開考中國文學　兩張戲票驗收3年疫情苦讀？
今日 22:34
【DSE2022】風雨飄搖下開考中國文學　兩張戲票驗收3年疫情苦讀？
歷史科 中文科 老師 文學 華英中學 中學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影