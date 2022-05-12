【DSE2022】作家殷培基走入中學執教鞭　班房窗口寫詩營造文學氛圍

▲ 本地作家殷培基於中學任教，盼提升校園文學氛圍，讓學生多閱讀。

本地作家殷培基於校園任教中文廿載，第五波疫情後學生重返校園，他近日拿起箱頭筆，夥教員逐一在班房玻璃窗上寫詩，盼提升校園文學氛圍，希望學校可重開文學科，吸引學生報讀。

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殷培基目前於嶺南鍾榮光博士紀念中學擔任中文科主任，近日跟教師逐一在班房外的玻璃窗寫詩，中外詩人作品都有，希望勾起同學好奇心，讓他們追問「為何有詩、為何寫在這、誰寫的……」，更有學生逐間班房追看。他希望於校園營造文學氣氛，讓學生注意引起討論，同儕互相感染。

他認為多讀文學可激發學生批判思考，從古文詩詞角度切入，借古鑑今，為時代發聲。「不一定要尖子，或者名校生才適合讀文學」，可是較低組別學校或收生不足，部分學校或設收生下限，未必每年成科；也有學校每年僅收生數人亦開班。

生活節奏「快過快測」 學生難細讀

不過文學科淪弱勢，他認為跟學生錯覺有關，結果打退堂鼓，「好多人以為好多嘢背、勁默書、要寫好多字。」他留意到現今社會講求速食，生活節奏「快過快測」，人人看網上短片也要短過廿分鐘，學生遑論抽空耐心細讀，自然感受不了文學作品味道。

他強調要先撩起學生興趣，產生好奇心，才可消除隔膜；再分享修讀文學的心得，建議學生平日閱讀量要夠廣闊，而老師要引導學生鑑賞的能力。

推動研修世界文學

殷以榴槤作比喻，「很多人抗拒榴槤。但也有人吃過一次覺得不差，甚至上癮。」他舉例，如果10個學生之中，有1人喜歡文學，再推廣感染開去，校園文學氣氛自然轉好。

殷培基還有一顆野心，指世界各地也有文學，認為社會目光可更遠大，探討研修世界文學，提升學生文學品味及視野，「川上春樹、夏目漱石等日本名家，還有歐美文學等，也值得涉獵。」

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記者：吳卓峰