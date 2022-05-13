【停課】天文台發出紅雨警報　教育局宣布全港上午校及全日制學校停課

▲ 天文台在上午4時25分發出紅色暴雨警告信號。

教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有上午校及全日制學校今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。

社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

香港天文台在上午4時25分發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

現時正值中學文憑試筆試，今日將舉行旅遊與款待 (一) 及 (二)考試。

按考評局指引，如天文台在考試前發出3號信號或黃色暴雨警告，所有公開考試將照常舉行。

如考試前發出紅色暴雨警告，公開試一般會照常舉行，在此情況下，考評局不會另作公布；如天文台發出紅色暴雨警告而考試仍如期舉行，所有試場主任應將開考時間順延15分鐘；如有需要，個別試場可再額外延遲15分鐘開考。在此之後，在特殊情況下，個別試場如有需要再延遲開考時間，試場主任必須和考評局聯絡。

如天文台在開考前發出黑色暴雨警告，公開考試將會延期舉行，考評局一般會於原定開考時間前約兩小時宣布。考試如需延期舉行，考評局將盡快在考評局網頁或／及透過傳媒宣布新訂考試日期及其他相應安排。

不過，如果天文台在考試期間發出熱帶氣旋警告信號或暴雨警告，試場主任應容許考試繼續進行；各節考試一經開卷，除非試場主任認為情況危險，否則應繼續進行，並依照原定時間完卷。

如熱帶氣旋／暴雨警告在第1節考試進行中發出，考評局將經電台、電視台及考評局網頁宣布有關第2節考試的安排。

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責任編輯 李志強