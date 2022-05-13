【天氣不穩】天文台取消黃色暴雨警告信號　明日仍有幾陣狂風雷暴

▲ 本港地區今日天氣預測 密雲。(曾耀輝攝)

天文台今日（13日）表示，受一道活躍低壓槽影響本港，由午夜到早上6時，不少地區錄逾50毫米雨量，其中在港島區及將軍澳錄逾70毫米雨量，預計今日繼續有大雨和狂風雷暴，提醒雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。展望低壓槽在本周末仍影響本港，而下周隨著一股東北季候風抵達本港，屆時天氣會好轉，周一雨勢減弱。

【22:30】

天文台在下午10時30分取消黃色暴雨警告信號。

【19:05】

天文台發出黃色暴雨警告信號。

【17:45】

天文台指，位於香港以西的雷雨區正逐漸東移，並可能在未來一兩小時影響本港。市民應提高警惕。

【09:49】

▲ 本港今早多處地區錄得超過50毫米雨量。

天文台預測今日本港地區密雲，間中有大雨及狂風雷暴，日間最高氣溫約27度。吹和緩至清勁西南風，高地間中吹強風。展望周末期間仍然間中有大驟雨。星期一雨勢逐漸減弱，氣溫下降至19度左右。

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根據9天天氣預報，明天多雲，有驟雨及幾陣雷暴，驟雨有時較為頻密。周日多雲，有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。氣溫逐步下降。周一大致多雲，有驟雨，稍後雨勢減弱。周二天色好轉，日間大致天晴。

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責任編輯：余思嵐