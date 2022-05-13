  • 25°C
香港時間 : 2022513日 (週五) 20:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣不穩】天文台指雷雨區正逐漸東移　黃色暴雨警告信號正懸掛

社會 19:09 2022/05/13

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

本港地區今日天氣預測 密雲。(曾耀輝攝)

天文台今日（13日）表示，受一道活躍低壓槽影響本港，由午夜到早上6時，不少地區錄逾50毫米雨量，其中在港島區及將軍澳錄逾70毫米雨量，預計今日繼續有大雨和狂風雷暴，提醒雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。展望低壓槽在本周末仍影響本港，而下周隨著一股東北季候風抵達本港，屆時天氣會好轉，周一雨勢減弱。

【19:05】

天文台發出黃色暴雨警告信號。

【17:45】

天文台指，位於香港以西的雷雨區正逐漸東移，並可能在未來一兩小時影響本港。市民應提高警惕。

【09:49】

本港今早多處地區錄得超過50毫米雨量。

天文台預測今日本港地區密雲，間中有大雨及狂風雷暴，日間最高氣溫約27度。吹和緩至清勁西南風，高地間中吹強風。展望周末期間仍然間中有大驟雨。星期一雨勢逐漸減弱，氣溫下降至19度左右。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

根據9天天氣預報，明天多雲，有驟雨及幾陣雷暴，驟雨有時較為頻密。周日多雲，有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。氣溫逐步下降。周一大致多雲，有驟雨，稍後雨勢減弱。周二天色好轉，日間大致天晴。

【TOPick診症室】初生嬰大便灰白色揭先天性疾病　小兒外科醫生拆解原因

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

颱風 天氣 暴雨 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影