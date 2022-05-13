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【家居漏水】租屋暴雨下外牆滲水現大水泡　專家分享4個黑點教家居漏水急救法

健康 09:30 2022/05/13

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專家分享4個滲水黑點，教家居漏水急救大法。

本港近日天氣不穩，持續多日下雨。有網民昨日就分享，在租住單位外牆發現滲水情形，牆身出現大水泡，已通知業主待進一步處理。每逢打風落雨，家居就有4個漏水黑點不得不防，TOPick綜合業者意見，歸納出家居漏水急救大法，不妨參考。

最新影片：

據Facebook群組「家居裝修分享谷」，有網民昨日（12日）上載影片及相片，表示其家中出現外牆滲水情形，並表示單位租住了約一年，已將情形告知業主：

間屋租嘅，純分享…幾咁防水（我冇用指甲篤佢，我用針喺下面放水咋）。

    點擊圖片放大
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除了牆身之外，發帖者家中窗框的縫隙也有出現漏水情形，並表示已一併告知業主，待對方處理。帖文引起網民議論紛紛，有網民指家中也同樣出現外牆滲水的情形，有人更指自己用毛巾吸水也處理不了，惟有用衛生巾貼上牆身吸水，每隔一至兩小時就要更換一次：

    點擊圖片放大
    +3
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TOPick綜合了打風4大家居滲水黑點，並經永發工程（香港）總經理廖先生和泥水師傅邱貴榮分享，提供以下預防家居漏水「急救大法」！

鋁窗窗框與牆間縫隙

  • 防水玻璃膠：可黏在縫隙處，即使膠尚未完全乾透仍能達到防水的功效，防水工程專門店有售，每枝膠售約百元；
  • 「鹿皮布」：專家推介車行專用的「鹿皮布」放在縫隙處，因其吸水力強，又能快速乾透，取代一般市民用「攝毛巾」或鋪膠袋等方式防水防漏；一般車行有售，3呎長「鹿皮布」約售100元。

冷氣機與窗口玻璃間連接位

  • 「鹿皮布」：以車行專用的「鹿皮布」放在縫隙處吸水；
  • 垃圾膠袋：打開窗口式冷氣機的外蓋，在隔麈網上鋪上垃圾袋，可阻擋強風吹入室內。

抽氣扇

  • 垃圾膠袋：包起抽氣扇外露的機身擋雨；
  • 繩：固定扇葉；
  • 關上廚房及浴室的門及窗：阻止對流空氣轉動抽氣扇葉「撇雨」。

露台趟門

  • 膠紙：在露台的趟門門框四邊貼上膠紙，特別是低位的位置；
  • 沙包或擋板：放置在露台與門間的位置；
  • 確保露台去水渠暢通無阻；
  • 綁緊露台及屋頂上一易被吹倒的物件，如花盆應搬到室內。

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責任編輯：羅嘉欣

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