【綠葉王】戴耀明誤以為患骨癌促成好事　首度公開未婚妻相片

今年踏入50歲的TVB「綠葉王」戴耀明日前宣布喜訊，決定與圈外女友Anna復合和結婚。昨日（12日）戴耀明接受TVB娛樂新聞台訪問，首度公開公未婚妻的靚樣，並大談當日決定復合的經過，講到造人大計，戴耀明直言：「單嘢有啲棘手。」

戴耀明早前宣布決定與圈外女友Anna復合結婚，整個過程非常峰迴路轉。他早前接受訪問時提及，於2011年與Anna相識後拍拖六年，最後因為性格問題分手收場，但二人仍然保持聯絡，關係友好。直到早前戴耀明因為一個誤會而促成今次復合、決定結婚。

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誤以為患癌

TVB娛樂新聞台昨日（5月12日）訪問戴耀明，他詳談整個復合的經過。話說早前戴耀明的手臂突然腫起一塊如骨頭般堅硬的硬塊，於是前往求醫，當時醫生淡然地說了一句「一係良一係惡」，令戴耀明心情跌落谷底。

他回想：「我直頭灰晒、畫面黑白晒，係診所行出嚟心諗，唔係就咁就玩完呀？」步出診所等待報告的時候，戴耀明先致電母親告知消息，接著就打給Anna：「講講下講到好灰，話如果我有咩事，你幫我睇睇我阿媽，我預咗7、8成有（癌症），佢安慰我無乜事嘅，吉人天相。」

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▲ （影片截圖）

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公開未婚妻照片

二人在電話說著說著，便講到要結婚沖喜，戴耀明謂：「同埋真正嘅意義係有個伴行落去。」後來報告一出，得知身體並無大礙，令戴耀明更加珍惜眼前人，決定與Anna復合拉埋天窗。

戴耀明大方向鏡頭公開未婚妻Anna的照片，留有一頭秀髮的Anna眉清目秀，並且具有藝術天份，戴耀明展示未婚妻所繪的漫畫，並對她讚口不絕：「佢有時有啲烏龍嘢都幾好笑，佢同我都差唔多，都係鍾意開開心心、睇嘢簡單、好容易笑。佢鍾意畫畫6格漫畫，平日佢都成日畫，有叫佢如果有時間、多餘嘅錢可以去出書。」

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計劃年底結婚

講到結婚計劃，戴耀明初步打算在年尾舉行，希望與最親的家人、朋友吃飯開個Party簡單完成。

問到做人大計，戴耀明有感：「希望她（Anna）可以健健康康，最重要大家都健康，因為自從呢件事之後，發覺如果我不幸有事，突然間銀行過兩億俾我，我都笑唔出。做人好簡單，健康、快樂、同你想要嘅人一齊、做到想做嘅事已經好開心。」

問到媽媽有否催要抱孫時，戴耀明則謂：「我計過條數，單野有啲棘手。佢（兒子）10歲我都60歲，擔心第日唔知仲有無精力同佢打籃球，我哋都隨緣啦。」