【地區恐慌】港大醫學院指呼籲師生勿到堅尼地城用餐　對報道指引起恐慌深表遺憾

▲ 港大醫學院指堅尼地城病毒載量比平均數值高千倍。（資料圖片）

港大醫學院昨日（12日）於社交平台發貼文，指留意到堅尼地城及其附近地區或存在大型感染群組，強烈建議師生勿在該區聚餐。事件引起廣泛關注。詳情即看：【下一頁】

港大醫學院今（13日）表示，對於有報道指，港大醫學院昨天呼籲其教職員和學生，本周內避免到堅尼地城一帶用膳，以及在該區內參與任何需要脫去口罩的活動，引起地區恐慌，做法惹來爭議，港大醫學院發言人對此深表遺憾。

發言人表示，港大醫學院基於該區最新的新冠病毒污水檢測結果，病毒載量比最近的平均數值高逾100至1,000倍，在昨天早上通知政府當局及得到他們同意後，即時透過電郵及在醫學院的社媒作出內部緊急通知，希望師生在中午用膳前收到訊息，避免到該區用膳，從而有機會將病毒帶返醫院和其他醫療設施，危害設施內包括病人等使用者；因為醫學院大部分師生，每天都有機會出入醫院和該等醫療設施工作與學習。

發言人認為，向師生發放有關內部訊息，是一項負責任的做法，盡量避免疫情不必要的在醫院及附近的醫療設施廣泛傳播。

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記者：黃穎津