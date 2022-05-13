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【封區檢測】葵涌安蔭邨德蔭樓圍封強檢　中西區西環邨發現22宗陽性個案【不斷更新】

社會 15:31 2022/05/13

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西環邨。( 陳靜儀攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【15:30】葵涌安蔭邨德蔭樓圍封強檢

葵涌安蔭邨德蔭樓今午3時30分起限制在葵涌指明「受限區域」，目標是在明日（14日）上午約11時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【12:48】

中西區西環邨共檢查了約570名受檢人士的檢測報告，發現有1人未進行強制檢測，已向他發出強制檢測令。

【10:03】中西區西環邨約1.3%住戶中招

中西區西環邨共有約1680人接受了檢測，當中共發現22宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約630戶，當中22戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組

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