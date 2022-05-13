【MIRROR成員】Anson Lo坦言出道最辛苦面對流言蜚語　教主用作品證明自己

▲ 教主變得愈來愈成熟。

人氣組合MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo），向來工作不絕，早前他更在網上透露完成50小時MV拍攝後，隨後要跟着拍劇，認真辛苦。

即使Anson Lo工作忙碌，他仍心繫一班「神徒」，昨晚（5月12日）便在其YouTube頻道發布最新影片「帶你去工作」，原來教主已有約1年沒有跟「神徒」玩Q&A，他趁一整天工作時間，邊拍攝邊跟神徒玩Q&A。

最新影片推介：葛綽瑤專訪

【MIRROR成員】Anson Lo拍新劇兼任新歌MV導演 教主：有時避免唔到做錯決定

大答Q&A題目

一早Anson Lo便乘坐經理人花姐（黃慧君）的座駕去開工，花姐笑問教主幾時給家用？教主則笑言：「我覺得傳統畀家用方式太沒趣。」

隨後，發姐指不介意，更指自己的人生就是沒趣，而「教主」就希望能夠親手煮飯給花姐，惟花姐指一世都不接受，非常搞笑。

▲ 花姐要求教主給家用。

自稱有抗疫疲勞

隨後，Anson Lo到了工作場地，邊化妝邊答粉絲問題，當中更大玩連環20張自拍照，對他而言完全毫無難度。

有「神徒」問他在疫情下如何保護自己？Anson Lo說：「前一陣子我有抗疫疲勞，因為太小心謹慎，之前拍廣告時，無論攞住任何物件都要消毒，無論飯盒、飯蓋同膠袋都要噴嘢，我摸過一下呢個椅柄都要噴，真係好誇張，最近就冇咁過分緊張。」不過當他放飯時，仍在餐具及飯盒噴消毒劑。

教主成功增肥

到放飯時間，Anson Lo拿出「教母」為他炮製的愛心餐盒，包括幾隻烚蛋，亦有牛扒，見他吃得相當滋味。

期間他又透露增肥成功，不過由於他自言是瘦底，最瘦試過126、127磅：「呢個身高嘅男仔應該140幾磅先正常，過去呢1、2個月見到我不停甫story食宵夜相，我由128磅用一個月時間增到142磅，拍片當天係146磅。」

▲ 分享教母愛心飯盒。

細數最辛苦的事 堅持同行動證明

最後Anson Lo完成工作後已經是凌晨12時45分，他仍堅持拍片回答粉絲問題，期間更偷拍「教父」的睡相，當時他的爸爸原來正在梳化睡着。

有粉絲問教主出道3年多，最辛苦是什麼？他說：「要說『辛苦』的話，面對一啲流言蜚語，誇張傳言同不實報道，呢啲最辛苦，影響到大家對你嘅人品、品行、道德同操守，每個人都唔想畀人誤會，我自己approach又唔會解釋啲乜嘢，或者澄清啲乜嘢，不如用自己推出嘅作品，令唔相信自己嘅人、誤信呢啲傳言嘅人，終有一日會對我刮目相看。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

心理變得強大 努力做好自己

他又指現出道至今最大的改變是心理變得強大：「去年《調教你MIRROR》，好多嘢收埋喺心裏面，好唔開心咁，依家好多事情都睇開咗。」

至於有網民問他如何看待失實的惡意留言？他說：「其實前幾天工作時，我同呂爵安都有傾類似話題，好多人覺得Anson Lo每日活喺一個粉紅泡沫入面，好似每一日只同神徒同喜歡Anson Lo觀眾互動，好似忘記咗接受外界意見。」

但Anson Lo指從來沒有不理會：「呢啲資訊我一直收到，就住唔同內容及評論，我全部都有收到，即使當我自己唔睇，我心裏都知道有不足地方及做得唔好地方。」