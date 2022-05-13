  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (週五) 14:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】文雋以星座分析MIRROR成員　睇好AK上位做天王讚姜濤夠專一

娛樂 13:52 2022/05/13

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

導演文雋以星座分析MIRROR成員，睇好AK上位做「天王」，讚姜濤專一。

男團MIRROR的人氣持續高企，絕對是全港最多人討論的人物。監製經典《古惑仔》系列電影的主創人之一的文雋，在其自家YouTube頻道《文雋 講呢啲 講嗰啲》的最新一集內，以星座去分析MIRROR成員的性格。

文雋直言在當中最看好副隊長AK（江𤒹生 Anson Kong），認為他是劉德華、古天樂、鄭伊健的接班人：「AK就係爭一部《天若有情》！」

（影片截圖）

以星座分析MIRROR

兼任導演、編劇、監製甚至演員，現在更是YouTuber的資深電影人文雋，昨晚（5月14日）在他的自家頻道《文雋 講呢啲 講嗰啲》中，上載最新一集影片，並以「星座影響星途？文雋拆解MIRROR十二子，當中最看好誰？原來這團隊居然冇人係白羊！​」為題，與兩位拍檔從星座角度出發，去探討MIRROR各人的性格。

文雋提到自己從未見過MIRROR任何一位成員，單是從MV、廣告、節目等等認識他們。他逐一數出MIRROR成員所屬的星座，並以「星座人體學」以作分析，提到MIRROR 12位成員並非平均分佈在12個星座之上，隊員中就欠缺白羊座、射手座、雙魚座和摩羯座的人。

最新影片推介：葛綽瑤專訪

在12子當中，文雋直認最睇好AK，指有很多天王巨星跟他一樣都屬於天秤座：「我絕對睇好佢，最近我講開戲，AK爭乜嘢？就係爭一部《天若有情》！佢個種Man嘅感覺，如果拍《天若有情》做華Dee，係咪即刻爆紅呢？大家諗諗佢。天秤座男星有劉德華、古天樂、鄭伊健，係咪都係個種Style呀！」

（影片截圖）

接著他又提到副隊長AK以外，隊長Lokman（楊樂文）都是天秤座，文雋指他「都Man Man地」，他認為最適合任隊長的應該是主宰頭部的白羊座成員，可惜MIRROR欠缺這個星座，但認為具正義感的天秤座也是個好的選擇，相信AK與Lokman二人適合成為MIRROR的隊長帶領大家前行。

其後他講到最近開始冒起的成員Alton（王智德），經常被網民亂以A字頭英文名來稱呼的Alton，在文雋的口中亦成為了「Autumn」，他指Alton雖是處女座，但亦非常接近天秤座，所以都同樣具有男人味。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

另外文雋又提到，姜濤所屬的金牛座在「星座人體學」來說是主宰頸部，所以非常專一，他舉例指其昔日老拍檔王晶：「王晶對老婆或者女朋友都好專一，覺得姜濤都係。」又提到順著「星座人體學」，領頭的白羊接著就是金牛，而由於MIRROR沒有白羊座成員，所以依人氣排下來第一名就是姜濤。

（instagram圖片）

指MIRROR與眾不同

而Ian（陳卓賢）是屬於靈活的雙子座，能夠同時做幾件事，文雋就數到Ian唱歌、作曲、演戲、生意等都有涉足。

成員Stanley（邱士縉）與Frankie（陳瑞輝）都是獅子座，文雋指獅子座在「星座人體學」上代表心臟，加上獅子是「森林之王」，所以特別喜歡在人前炫耀，文雋數到他認識的中國導演陳凱歌：「例如他會在中國的電影會上突然講英文。」

最後他又提到，MIRROR在11月3日成團，所以團隊來說MIRROR成立於天蠍座，有與眾不同的感覺。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR經理人】花姐自言被世界改變感氣餒　從AK新歌《信之卷》中獲得鼓勵
18:38 2022/05/12
【MIRROR經理人】花姐自言被世界改變感氣餒　從AK新歌《信之卷》中獲得鼓勵
【MIRROR成員】Anson Lo拍新劇兼任新歌MV導演　教主：有時避免唔到做錯決定
12:07 2022/05/12
【MIRROR成員】Anson Lo拍新劇兼任新歌MV導演　教主：有時避免唔到做錯決定
【MIRROR演唱會】前夫撲MIRROR紅館騷門票　網絡大塞車嬲爆：ERROR又踩場
11:10 2022/05/12
【MIRROR演唱會】前夫撲MIRROR紅館騷門票　網絡大塞車嬲爆：ERROR又踩場
【MIRROR演唱會】騙徒賣假MIRROR演唱會門票被捕　經理人花姐：研究實名制可行性
17:47 2022/05/09
【MIRROR演唱會】騙徒賣假MIRROR演唱會門票被捕　經理人花姐：研究實名制可行性
【MIRROR成員】柳應廷以新唱腔演繹《離別的規矩》　Jer盼新歌讓大家抒發情感
14:29 2022/05/11
【MIRROR成員】柳應廷以新唱腔演繹《離別的規矩》　Jer盼新歌讓大家抒發情感
【MIRROR FC】6大步驟加入MIRROR官方歌迷會　迎新禮物大公開
16:08 2022/05/10
【MIRROR FC】6大步驟加入MIRROR官方歌迷會　迎新禮物大公開

你可能感興趣

【MIRROR經理人】花姐自言被世界改變感氣餒　從AK新歌《信之卷》中獲得鼓勵
18:38 2022/05/12
【MIRROR經理人】花姐自言被世界改變感氣餒　從AK新歌《信之卷》中獲得鼓勵
【MIRROR成員】Anson Lo拍新劇兼任新歌MV導演　教主：有時避免唔到做錯決定
12:07 2022/05/12
【MIRROR成員】Anson Lo拍新劇兼任新歌MV導演　教主：有時避免唔到做錯決定
【MIRROR演唱會】前夫撲MIRROR紅館騷門票　網絡大塞車嬲爆：ERROR又踩場
11:10 2022/05/12
【MIRROR演唱會】前夫撲MIRROR紅館騷門票　網絡大塞車嬲爆：ERROR又踩場
Mirror 娛樂人物職業 演員 江𤒹生 姜濤 楊樂文 陳卓賢 陳瑞輝 王智德 邱士縉

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影