【MIRROR成員】文雋以星座分析MIRROR成員　睇好AK上位做天王讚姜濤夠專一

▲ 導演文雋以星座分析MIRROR成員，睇好AK上位做「天王」，讚姜濤專一。

男團MIRROR的人氣持續高企，絕對是全港最多人討論的人物。監製經典《古惑仔》系列電影的主創人之一的文雋，在其自家YouTube頻道《文雋 講呢啲 講嗰啲》的最新一集內，以星座去分析MIRROR成員的性格。

文雋直言在當中最看好副隊長AK（江𤒹生 Anson Kong），認為他是劉德華、古天樂、鄭伊健的接班人：「AK就係爭一部《天若有情》！」

▲ （影片截圖）

以星座分析MIRROR

兼任導演、編劇、監製甚至演員，現在更是YouTuber的資深電影人文雋，昨晚（5月14日）在他的自家頻道《文雋 講呢啲 講嗰啲》中，上載最新一集影片，並以「星座影響星途？文雋拆解MIRROR十二子，當中最看好誰？原來這團隊居然冇人係白羊！​」為題，與兩位拍檔從星座角度出發，去探討MIRROR各人的性格。

文雋提到自己從未見過MIRROR任何一位成員，單是從MV、廣告、節目等等認識他們。他逐一數出MIRROR成員所屬的星座，並以「星座人體學」以作分析，提到MIRROR 12位成員並非平均分佈在12個星座之上，隊員中就欠缺白羊座、射手座、雙魚座和摩羯座的人。

最新影片推介：葛綽瑤專訪

在12子當中，文雋直認最睇好AK，指有很多天王巨星跟他一樣都屬於天秤座：「我絕對睇好佢，最近我講開戲，AK爭乜嘢？就係爭一部《天若有情》！佢個種Man嘅感覺，如果拍《天若有情》做華Dee，係咪即刻爆紅呢？大家諗諗佢。天秤座男星有劉德華、古天樂、鄭伊健，係咪都係個種Style呀！」

▲ （影片截圖）

接著他又提到副隊長AK以外，隊長Lokman（楊樂文）都是天秤座，文雋指他「都Man Man地」，他認為最適合任隊長的應該是主宰頭部的白羊座成員，可惜MIRROR欠缺這個星座，但認為具正義感的天秤座也是個好的選擇，相信AK與Lokman二人適合成為MIRROR的隊長帶領大家前行。

其後他講到最近開始冒起的成員Alton（王智德），經常被網民亂以A字頭英文名來稱呼的Alton，在文雋的口中亦成為了「Autumn」，他指Alton雖是處女座，但亦非常接近天秤座，所以都同樣具有男人味。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

另外文雋又提到，姜濤所屬的金牛座在「星座人體學」來說是主宰頸部，所以非常專一，他舉例指其昔日老拍檔王晶：「王晶對老婆或者女朋友都好專一，覺得姜濤都係。」又提到順著「星座人體學」，領頭的白羊接著就是金牛，而由於MIRROR沒有白羊座成員，所以依人氣排下來第一名就是姜濤。

▲ （instagram圖片）

指MIRROR與眾不同

而Ian（陳卓賢）是屬於靈活的雙子座，能夠同時做幾件事，文雋就數到Ian唱歌、作曲、演戲、生意等都有涉足。

成員Stanley（邱士縉）與Frankie（陳瑞輝）都是獅子座，文雋指獅子座在「星座人體學」上代表心臟，加上獅子是「森林之王」，所以特別喜歡在人前炫耀，文雋數到他認識的中國導演陳凱歌：「例如他會在中國的電影會上突然講英文。」

最後他又提到，MIRROR在11月3日成團，所以團隊來說MIRROR成立於天蠍座，有與眾不同的感覺。