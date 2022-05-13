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【情緒管理】親子因上網爭執求助個案2年劇增近一倍半　社工建議家長主動學習上網跨越代溝

社會 10:47 2022/05/13

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親子因上網爭執求助個案2年劇增近一倍半，社工建議家長主動學習上網跨越代溝。（iStock圖片）

疫情下青少年在家上網時間增加，家長或因此與子女爭執。註冊社工表示，青少年在疫下往往會將與朋友的社交轉移到網上，不一定代表「沉迷」，建議家長多與子女溝通及了解上網知識，消弭衝突。

家福會健康上網支援網絡註冊社工蘇芷晴表示，在2020至2021年間，親子因上網而爭執的求助個案有140%的顯著增幅，求助者多為父母、中小學生，包括言語、肢體衝突，極端情況下更有孩子「打母親」的情況出現。蘇芷晴指，家長或因疫情長期在家，發現子女上網實際時間與設想不同，故認為子女「沉迷上網」而產生爭執。

事實上，青少年在疫情下上網時間增加，並不一定意味着「沉迷」。蘇芷晴解釋，當青少年無法外出及上課，難見朋友一面，他們多會將社交轉到網上，「打機」或成為疫下青少年的社交模式。此外，不少青少年亦喜歡從遊戲中獲得的滿足感，將之視為娛樂方式。

蘇芷晴建議，家長可多與孩子溝通，嘗試找出孩子為何鐘愛上網的原因。但她提醒，溝通時要「關係行先」，真心理解孩子的喜好，切忌抱着讓子女減少上網的目的來傾談，避免另起爭端。她續指，雖兩代人在不同的文化背景下成長，家長也可主動學習一些上網知識，嘗試了解遊戲的魅力，緊貼最新一代的潮流，跨過「代溝」。

此外，蘇芷晴亦提醒，家長要注意場合，切忌在親戚朋友面前數落子女。若爭端已起，她則勸喻家長要保持冷靜，不要令爭執再白熱化，如雙方都帶着情緒強行溝通，只會是緣木求魚。

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記者：黃穎津

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