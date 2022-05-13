【移民搵工】移民加拿大狂寄逾百封求職信　港男搵工4個月頻撞板：文化不同冇咁易

▲ 港人移民加拿大，不熟悉當地文化，求職時屢次碰壁。

近年加拿大對港人放寬移民政策，有港人滿心期待到移居當地，卻在求職時屢屢碰壁。該港男在網上討論區發帖文，分享在加拿大的「4個月搵工經歷」，寄出過百封求職電郵，結果全無回音，直到後來接受求職技巧課程，才發現當地求職文化與香港大相徑庭，更分享求職分得及貼士，希望可幫助其他搵工人士。

有網民在連登以「其實喺外國搵工真係無連登仔講到咁易」為題發文，分享移民加拿大後的求職經歷。他表示，曾試過在各種求職網站甚至社交平台「Send咗過百（求職信）大包圍咁去搵」；「要Send嘅都Send晒，不過全部都係無回音。」

其後他終於找到一份非本行的工作，惟因工時不穩定，加上他覺得上司行為奇怪，更有拖糧情況，於是辭職。所幸後來樓主在一間當地非政府機構協助下，參加了一個為期5日的求職課程，

教你搵工，寫Resume，Cover Letter同面試技巧，課程好認真，唔係齋聽，係要交功課，功課就係真係打一份Resume同Cover Letter比導師Comment。

做足功課後，樓主屢敗屢戰，繼續不斷修改履歷不停寄求職電郵，「直到有一個禮拜終於連續有兩個Interview，第一份係做返本行，另一份就係新工種，心諗一定要盡力把握機會，於是上咗Youtube學面試技巧」。

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樓主感慨，作為新移民，不了解當地求職文化，許多技巧需要重新學習；而在當地求職，需要求職者主動表現，向僱主推銷自己，

作為唔係Native Speaker，佢個啲技巧真係要好努力去練習， 雖然感覺有點Hard Sell自己 ，但係原來呢度文化就係要去表現自己，當然唔可以講大話，最重要係真誠！

此外，樓主又指，面試後，也要再次發電郵向僱主道謝，「要Show到自己好感謝同開心可以嚟Interview，了解到公司之後，覺得自己好希望可以係貴公司做」。

而最後樓主成功獲得兩間公司聘請，他則選擇了「老本行」。樓主總結自己求職經驗時，再次強調，求職時應先參考外國的面試模式和當地人慣用的履歷格式，同時面試時也應大膽表達自己。

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帖文引來不少網民留言討論，有不少人都認同樓主，「想像外國人移民香港搵工一樣，要面對要適應」；又有人直言「人離鄉賤，本身已經對呢到既文化無太深入既認識，係呢方面香港人的確係輸蝕」。

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責任編輯：王明芳