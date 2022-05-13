【COLLAR成員】Marf+Day初度性感登場　邱彥筒許軼為展美好身段節食【靚相下載】

FENDI海港城店限定的Fendace慶祝VERSACE BY FENDI的推出，MC張天賦、馮允謙、林家熙、倪晨曦、王丹妮，以及COLLAR成員邱彥筒（Marf）與許軼（Day）等出席。

其中Marf與Day出席是次品牌活動以性感打扮現身，Marf身穿開胸貼身裙，Day黑色露背裙。她們異口同聲表示這次是首次以性感造型出席活動。

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COLLAR今年內不出個人歌

而且為以最佳狀態示人，Day只敢以香蕉充肌，Marf更索性不吃早餐，而且為免走光，活動期間也特別小心。

對於新歌《Gotta Go！》涉抄襲，Marf稱相信公司會安排最好的給她們︰「我哋會尊重返我哋嘅作曲人、填詞人、所有編曲、所有幕後團隊嘅製作同埋佢哋嘅作品。」同時她也表示團隊亦尊重不同評論：「好與壞我哋都會篩選再吸收，每次都係學習過程同經歷。」

至於COLLAR各成員何時推出個人單曲，Marf表示不會在今年內成事，因為隊友之間已討論過，覺得因為仍要探索各人的風格及為年底的演唱會準備，所以COILLAR成員暫不會出個人歌。

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