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【新冠肺炎】袁國勇指病毒難根除須做好控疫　打齊針仍可到堅尼地城食肆用膳

社會 12:13 2022/05/13

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(資料圖片)

本港確診數字仍是三位數。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，市民現時盡早接種疫苗，因為病毒難以根除，做好「控疫」可以繼續放寬防疫措施。

袁國勇稱，現時最重要接種疫苗，政府每日公佈確診數字不是太可靠，最可靠是公布每日多少人因新冠肺炎離世、多少人入深切治療部、入住病房等重症，因為只要這些數值不升，可繼續放鬆社交距離措施、邊境措施，夏天是最好時間，給我們自然促進免疫，雖然打針可預防重症，但不能防止上呼吸道感染，在人口中血清中和抗體不是跌至太低，就毋須太擔心，但抗體水平會隨時間下降，預計11月都要打第四針，高危人士甚至要打第五針。

袁國勇又指，在第五疫情中，醫管局有逾2萬人染疫，即26%，十八區的人都有去醫管局上班，粗略估算，本港有接近200萬人染疫，而大學數學模型推算則有400萬人染疫，所以推算大約逾300萬人染疫，已接種2針疫苗逾八成人，加上曾染疫的人，現時本港人口有九成人有免疫，已築防重症屏障，所以毋須擔心。他又補充，新冠肺炎不會離開人類，將難以根除疫症，現階段都是暫時消除，大力消除又影響經濟，所以現時要「控疫」，不會令醫療系統癱瘓、減低染疫死亡人數。

港大醫學院指堅尼地城或存在大型感染群組，強烈建議師生勿到該區聚餐，事件引起廣泛關注。袁國勇表示，學院做法是值得商榷，但相信學院穩陣起見才這樣作出呼籲，只要做好防疫措施，市民是毋須恐慌，只要打齊針去堅尼地城食肆用膳是無問題，強調無打針就不要前往堅尼地城食肆。

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記者：余思嵐

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