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【新店速報】壽司郎居酒屋「杉玉」今夏登陸灣仔　首間海外分店具當地插畫返計佈置

休閒消費 11:17 2022/05/13

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「壽司郎居酒屋 杉玉 SUGIDAMA」今夏登錄灣仔。（圖片由餐廳提供）

香港壽司郎受港人歡迎，每天幾乎要「排長龍」。香港壽司郎今個夏天宣佈「壽司郎居酒屋 杉玉 SUGIDAMA」會衝出日本登陸香港，於灣仔區開設全球首間海外分店，希望為港人帶來老少咸宜的新日式居酒屋，體驗現日本地道居酒屋文化！

「壽司郎居酒屋 杉玉 SUGIDAMA」日本旗艦店。（圖片由餐廳提供）

於今夏正式登陸香港灣仔區的壽司郎居酒屋「杉玉」為全球首間海外分店，以大眾化價錢提供居酒屋料理。餐廳會帶來日本清酒及日本料理之外，在整體上加入不少創新玩味元素，希望呈現與別不同的日本居酒屋飲食文化，如在室內裝潢上改以明亮的燈飾及當地插畫設計作佈置。

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而餐廳名字「杉玉」是源自於日本傳統釀酒文化，每逢酒商有新酒釀成均會於店門前的屋簷下掛上以新 鮮採摘的杉樹枝葉綑綁製成的渾圓球體——杉玉。當青綠色的杉玉逐漸變成茶色，即代表釀製的清酒已經熟成。「杉玉」為名喻意為顧客帶來各式各樣的日本清酒及日本料理。

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責任編緝：蕭雅文

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餐廳情報 美食 壽司郎 灣仔區 設計 餐廳 日式料理 香港 日本 灣仔

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