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【港區國安法】涉47人初選案林卓廷高院申保釋　法官今拒絕申請

社會 11:16 2022/05/13

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涉47人初選案林卓廷高院申保釋，法官今拒絕申請。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，一直被還押的前立法會議員林卓廷，昨(12日)向高等法院申請保釋，國安法法官、高院法官杜麗冰聽取雙方陳詞後，押後至今(13日)早裁定拒絕保釋申請，林續須還押。

涉案47名被告中，13名獲准保釋的被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、黃子悅及陳志全，其餘34名被告續還押。

控罪指，各被告於2020年7月1日至2021年1月7日，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或非法手段，宣揚、進行或參與1項謀劃。

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記者：林育慧

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