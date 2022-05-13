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【Staycation】香港維港凱悅尚萃酒店泰國主題住宿　包泰式自助餐及潑水節水戰【內附連結】

休閒消費 12:16 2022/05/13

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潑水節水戰通行證可以參與每日兩節、為時50分鐘的潑水戰。（相片來源：香港維港凱悅尚萃酒店提供）

香港維港凱悅尚萃酒店重啟「港遊世界」系列，再次推出「We Miss Thailand」住宿計劃，準備以五感刺激將住客帶到泰國。住宿計劃房價由港幣$1,210起，包括入住海景客房、享受泰國主題自助餐和參與一場猶如置身泰國潑水節的水戰。住客更可自費參加泰拳班和泰式按摩，最後還有泰國直送手信帶回家。

「We Miss Thailand」住宿計劃包括入住海景客房，以及享受各式泰式美食。（相片來源：香港維港凱悅尚萃酒店提供）

「We Miss Thailand」 住宿計劃優惠包括入住標準海景客房一晚、The Farmhouse咖啡廳雙人泰國主題自助餐及自助早餐、The Farmhouse Deli餅店的 「泰式二人甜點套餐」、潑水節水戰通行證一張、泰國零食禮包及禮物一份，連自助午餐房價由$1,210起；連自助晚餐房價由$1,610起。

泰式自助餐推介現烤虎蝦及烤原條魷魚、紅咖哩烤鴨、酥炸魚肉佐羅望子醬及泰式冬陰功湯底粉麵。（相片來源：香港維港凱悅尚萃酒店提供）

凡預訂「We Miss Thailand」住宿計劃，可獲一張潑水節水戰通行證，憑證可以參與每日兩節、為時50分鐘的潑水戰，利用酒店提供的高性能水槍玩過痛快。另亦可選擇額外付費$1,200，升級泰國有機護膚品牌Siam Botanicals提供的75分鐘的雙人按摩體驗，於酒店指定房間內鬆一鬆。酒店更與泰拳和拳擊館 JUMP合作，在頂樓的健身中心舉行1小時私人泰拳班，只需要額外付費淨價$950，即可參與一節兩人的私人泰拳訓練。

香港維港凱悅尚萃酒店

地址：北角北角邨里1號
預訂網址：https://bit.ly/3L50Wxv

記者：張頌婷

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