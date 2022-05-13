【暑假外遊】旅業料屆時機位增加不多　改為家居隔離生意回復疫前最多3成

國泰未來一至兩周將公布暑假航班，有旅行社計劃復辦暑假團。縱橫遊常務董事袁振寧預料，屆時機位不會增加太多，即使暑假旅遊需求增加，旅社亦會選擇其他航空公司的航班；當檢疫期完全改為家居隔離則可回復最多3成的生意。

袁振寧今日(13日)在港台節目稱，基於機師人手不足，以及飛機飛抵本港需時，故預計暑假國泰不會增加太多機位；旅行社自4月一直推出旅行團行程，以應對當局放寬禁飛令及縮短檢疫期所衍生的市民外遊需求，但因為本港仍有入境隔離檢疫，因此產品對市民沒有太大吸引力。

不過他表示，旅行社較難為旅行團於國泰航班爭取機位，加上已預計其增加量不多，預計即使暑假旅遊需求增加，甚或入境措施獲放寬，旅行社都會選擇其他航空公司的航班。

現時旅行社正就入境隔離政策可能的變化而制定相應措施，估計現時最少7天的檢疫期，7至8月會縮短至3至5日，今年第4季甚或改為家居檢疫，明年第一季全面取消檢疫，「我哋有啲內部假設，來制定多少天數及價格的行程」。他預測，當檢疫期改為3日酒店檢疫，其後4日在家居檢疫時，旅行團生意可回復至疫情爆發前1成的水平，而完全改為家居隔離則可回復最多3成的生意。

曾有市民已付費參與旗下旅行社的小包團，即2人起可成行的旅行團，但因為未能預訂回港的檢疫酒店，因而無奈地取消，指入境檢疫政策阻礙本地旅業復甦。

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記者：陳麗娜