【天氣不穩】天文台台長指周末天氣不穩籲勿往山澗　下周二或可見陽光

▲ 周末天氣仍不穩天文台籲市民勿往山澗，周一早上最低溫會跌至19度。（梁偉榮攝）

天文台台長鄭楚明表示，周六、周日天氣仍不穩，有大雨或雨暴出現。下周一相關惡劣天氣遠離香港，雖周一未必見陽光，但雨勢會慢慢減弱。

他提醒如市民周末外出行山要留意天氣轉變，天氣仍然不穩，一時天晴亦可能改變得快。因過去數日有落雨，他強調市民一定要避免前往山澗，因未來一兩天隨時有大雨，山洪爆發機會仍存在。

他預料，周六、周日天氣不穩，會受華南沿岸低壓槽相關天氣影響，待下周一北風到港將雨帶推離香港，周一氣溫會下降，周日夜晚氣溫會開始下降至21度，周一早上最低溫會跌至19度，雖周一未必見陽光，但雨勢會慢慢減弱。周二、周三或可見陽光。

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記者：黃穎津