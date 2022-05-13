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【黃宗澤舊愛】50歲楊崢轉當美食專欄作家　疫情無阻走遍世界訪米芝蓮大廚

娛樂 12:04 2022/05/13

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楊崢與黃宗澤分手後轉型為美食專欄作家。

名模楊崢於2014年與細9歲的黃宗澤（Bosco）爆出姊弟戀，二人大方承認戀情，可惜「黃楊戀」曝光後只維持21日就「見光死」。

及後楊崢負面新聞不絕，除被指報細年齡外，又被爆當年趁黃佩霞懷孕時硬撬其男友，在模特兒界人緣欠佳。楊崢抵不住包受負面新聞困擾，決定退出模界，淡出娛樂圈。

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被模特兒耽誤的才女

楊崢向來精通多國語言，包括粵語、英語、普通話、法文和韓文，當年除了穿越天橋，其實是一名才女。

早於1996年已首為《文匯報》撰寫專欄，展開寫作生涯，其文章出現於多本女性時尚雜誌，亦定期為經濟日報《etnet》、《晴報》以及為旅遊生活雜誌《U Magazine》撰寫專欄。

直到2012年，她推出首本有關米芝蓮餐廳的飲食書《For Two in 32 minutes　把米芝蓮廚藝帶回家》，正式由模特兒轉型為美食專欄作家。她花了足足3年時間，獨自走遍巴黎、倫敦、紐約、三藩市、洛杉磯、里昂、阿姆斯特丹等十多個城市，吃盡幾百道米芝蓮菜式，向數十位米芝蓮大廚取經。

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凍齡美魔女

楊崢在社交網分享不少與米芝蓮大廚型男合照，就算近年爆發新冠疫情，仍無阻她出國採訪，繼續做「空中飛人」四圍飛。近日她透露已返回香港，而今次為其首次的隔離體驗，看來這幾年她真的沒有停下腳步。

年屆50歲的楊崢雖然久未亮相幕前，但凍齡美貌依然保養得宜。就算享盡世界各地美食也沒有半點肥胖，身形Fit爆，絕對能冠上「凍齡美魔女」稱號。難怪不少女網民留言，希望她除了介紹米芝蓮菜式之外，應該要多分享凍齡瘦身之道。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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