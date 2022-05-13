【Staycation】瑰麗酒店文化體驗住宿　享遊艇接送+Art Basel巴塞爾藝術展門券

▲ 「Ruinart 香檳賞藝之旅」住宿體驗。(圖片由品牌提供)

香港瑰麗酒店特別於5月推出一系列「沉浸式文化體驗」藝術活動，以響應於在香港矚目舉行的全球藝術盛會。活動系列為大家帶來洋溢藝術氣息的豪華住宿體驗、私人遊艇接送服務、參加Art Basel巴塞爾藝術展獨家貴賓活動的機會、高級香檳及藝術餐饗體驗等。

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「Ruinart 香檳賞藝之旅」住宿體驗

▲ 私人遊艇接送服務。(圖片由品牌提供)

於2022年5月25日至29日，入住豪華套房住宿體驗可享優惠包括:

Art Basel巴塞爾藝術展香港展會門票兩張

房內享用的Ruinart迎賓香檳一瓶

前往香港會議展覽中心會場的 Princess Yacht 私人遊艇接送服務（下午3 時至晚上8時），大家更可於遊艇上盡情享用 Ruinart香檳。

大家更可以參加 K11 MUSEA 舉辦的 「METAVISION」展覽藝術導賞團，欣賞以非同質化代幣(NFT)形式創作的藝術品。另外，酒店亦會在5月25日至28日期間免費參加一節表達藝術治療班，由 Asaya 表達藝術治療師 Kit Shum 帶領大家運用圖像、故事、動作、音樂和視覺藝術啟發個人成長、建立自 我意識和療癒情緒。「Ruinart 香檳賞藝之旅」房價由港幣 5,350 元起（另加 10%服務費）。如欲 查詢詳情或預訂，請瀏覽。

「Ruinart Carte Blanche」晚餐

由5月25日至6月12日， Asaya Kitchen 的大廚 Fabio Nompleggio 亦會與巴塞爾藝術展品牌合作伙伴 Ruinart合作，悉心打造「Ruinart Carte Blanche」五道菜晚餐，大家亦可選配精選香檳。

大廚 Fabio 嚴選頂級時令食材入饌，並配以奢華的 Kristal晶鑽魚子醬、廣東地區的食用花、玫瑰香檳和意大利夏季松露等，然後配搭酸味清爽的 Ruinart香檳。

售價:五道菜晚餐每位港幣 888 元或每位港幣 1,508 元升級享用 Ruinart 香檳搭配晚餐 （另加 10%服務費）。

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瑰麗藝術發現之旅

▲ 《Pair of Walking Figures》。(圖片由品牌提供)

酒店展出由知名英國雕塑家 Lynn Chadwick 創作的大型青銅雕像《Pair of Walking Figures》。於5月25日至29日期間，酒店將會每日舉行兩場免費藝術導賞團「瑰麗藝術發現之旅」， 藝術大使將會帶領大家欣賞這件新作，以及遍佈酒店各處的其他珍貴藝術收藏，包括英國藝術家Damien Hirst、中國藝術家王克平及香港藝術家石家豪的精彩力作。

「Beasts from Feasts」NFT 藝術項目

香港瑰麗酒店更會成為本地數碼藝術家兼食物攝影師 David Leung (@DavidGoodTime)的創作題材，於5 月推出橫跨虛擬與現實世界的食物藝術 NFT 項目「Beasts from Feasts」(@beastsfromfeasts)，將美食、藝術與可持續發展共冶一爐。

這批作品包括 11 款香港地道美食，其中包括 David Leung 於瑰麗酒店高級港 式茶室 Holt’s Café 及精緻粵菜餐廳彤福軒拍攝的三款地道美饌。這批NFT作品將於綠色 NFT 交易平台 Articoin (@thearticoin)拍賣，收益將會撥捐亞洲植樹項目，協助減少全球的碳足跡。 投得作品的買家更會獲得 Holt’s Café 獨家餐飲折扣優惠。

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責任編緝：王明芳