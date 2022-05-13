【入稟索償】孕婦伊院催生後出血亡　家屬入稟向醫管局索償

▲ 死者丈夫鍾德寧（右）。（資料圖片）

33歲孕婦於2016年在伊利沙伯醫院注射催生素分娩後大量出血，最終不治。其丈夫及家屬日前入稟高等法院，指因院方醫療疏忽而導致死者分娩後死亡，要求醫管局作出賠償。

原告為死者梁金笑（終年33歲）、死者丈夫鍾德寧及家屬梁金儀（譯音）代表死者受養人；答辯人為醫管局。

入稟狀指，死者於2016年11月28日至30日，於伊利沙伯醫院分娩後，因院方醫療疏忽致死亡，及或因答辯人違反合約引致，兩名原告要求答辯人作出賠償，兼須付利息及訟費。

資料顯示，死因庭早前就事件展開研訊，於2021年10月29日裁定死者死於不幸，陪審團並向醫管局提出多項建議。

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記者：林育慧