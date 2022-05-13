  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (週五) 12:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】貼姜糖女孩影片渴望成為人父　姜濤再揚言：我要生女兒

娛樂 12:05 2022/05/13

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

MIRROR成員姜濤轉發姜糖女孩的影片，再度表示想當爸爸。

人氣男團MIRROR成員姜濤向來都喜愛女孩，之前曾有前夫苦主貼出姜糖女兒唱姜濤歌曲《蒙著嘴說愛你》的影片，更獲姜濤叫她當其女兒，令前夫大受打擊。

姜濤經常看姜糖女孩的近況，再度轉發她的帖文，並表示希望將來能生女兒，姜爸爸父愛滿瀉！

【MIRROR成員】姜濤《作品的說話》MV展父愛　抱5個月大BB合照卻搞笑收場

最新影片：葛綽瑤專訪

【季前賽】Edan晒MIRROR+ERROR睡相　呂爵安恐嚇：唔好諗住反擊

姜糖女孩

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」的一名前夫苦主早前曾發帖文貼出女兒Brittany唱姜濤歌曲《蒙著嘴說愛你》的短片，並透露女兒在姜濤與他二選一之中選擇了姜濤，Brittany更被封為全港最細粒姜糖。

該帖文更獲姜濤本人轉發，他更回應指：「來做我女兒吧！」成功二次傷害爸爸！

姜濤最近再轉發Brittany的可愛食相，並揚言：「我要生女兒<3」可見姜濤多麼渴望成為人父！

    點擊圖片放大
    +6
    +5

月底赴美

姜濤更新了社交平台的頭像，並發帖文貼出最新照片，他說

5月尾✈️🇺🇸

保錡留言道：「I will miss u😢😢😢😢」彭秀慧導演提醒姜濤：「唔好食咁多漢堡包」不少美國姜糖十分期待姜濤的來臨，紛紛表示非常興奮。本地姜糖則等待姜濤回港，期望很快能再跟偶像會面。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】姜濤灣移師尖沙咀K11　姜ManHPV廣告代言造型大曬冷
17:44 2022/05/09
【MIRROR成員】姜濤灣移師尖沙咀K11　姜ManHPV廣告代言造型大曬冷
【季前賽】Edan晒MIRROR+ERROR睡相　呂爵安恐嚇：唔好諗住反擊
11:48 2022/05/10
【季前賽】Edan晒MIRROR+ERROR睡相　呂爵安恐嚇：唔好諗住反擊
【MIRROR成員】姜濤《作品的說話》MV展父愛　抱5個月大BB合照卻搞笑收場
11:14 2022/05/11
【MIRROR成員】姜濤《作品的說話》MV展父愛　抱5個月大BB合照卻搞笑收場

你可能感興趣

【MIRROR成員】姜濤灣移師尖沙咀K11　姜ManHPV廣告代言造型大曬冷
17:44 2022/05/09
【MIRROR成員】姜濤灣移師尖沙咀K11　姜ManHPV廣告代言造型大曬冷
【季前賽】Edan晒MIRROR+ERROR睡相　呂爵安恐嚇：唔好諗住反擊
11:48 2022/05/10
【季前賽】Edan晒MIRROR+ERROR睡相　呂爵安恐嚇：唔好諗住反擊
【MIRROR成員】姜濤《作品的說話》MV展父愛　抱5個月大BB合照卻搞笑收場
11:14 2022/05/11
【MIRROR成員】姜濤《作品的說話》MV展父愛　抱5個月大BB合照卻搞笑收場
姜濤 Mirror 娛樂人物職業 ViuTV 演員 歌手 娛樂機構

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影