【MIRROR成員】貼姜糖女孩影片渴望成為人父　姜濤再揚言：我要生女兒

▲ MIRROR成員姜濤轉發姜糖女孩的影片，再度表示想當爸爸。

人氣男團MIRROR成員姜濤向來都喜愛女孩，之前曾有前夫苦主貼出姜糖女兒唱姜濤歌曲《蒙著嘴說愛你》的影片，更獲姜濤叫她當其女兒，令前夫大受打擊。

姜濤經常看姜糖女孩的近況，再度轉發她的帖文，並表示希望將來能生女兒，姜爸爸父愛滿瀉！

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姜糖女孩

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」的一名前夫苦主早前曾發帖文貼出女兒Brittany唱姜濤歌曲《蒙著嘴說愛你》的短片，並透露女兒在姜濤與他二選一之中選擇了姜濤，Brittany更被封為全港最細粒姜糖。

該帖文更獲姜濤本人轉發，他更回應指：「來做我女兒吧！」成功二次傷害爸爸！

姜濤最近再轉發Brittany的可愛食相，並揚言：「我要生女兒<3」可見姜濤多麼渴望成為人父！

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月底赴美

姜濤更新了社交平台的頭像，並發帖文貼出最新照片，他說

5月尾✈️🇺🇸

保錡留言道：「I will miss u😢😢😢😢」彭秀慧導演提醒姜濤：「唔好食咁多漢堡包」不少美國姜糖十分期待姜濤的來臨，紛紛表示非常興奮。本地姜糖則等待姜濤回港，期望很快能再跟偶像會面。

