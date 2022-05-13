【生命鬥士】換肝後逾1年血管過窄嚴重阻塞　2歲信信做緊急手術免再換肝

▲ 2歲信信換肝後逾1年，血管過窄阻塞需緊急做手術。

男童信信是生命小鬥士，去年2月，約1歲時進行器官移植手術，換肝至今已1年多了。2歲信信日前覆診，不幸發現血管過窄阻塞，需緊急做手術，如情況未見好轉，有機會出現吐血、腸脹、腹水，甚至數年後要再換肝，家人感到很心痛。

覆診發現血管過窄阻塞

本港男童信信是25周出世早產嬰，出現肝臟纖維化，於5個半月大時急需換肝，換肝前後經歷過大大小小手術，去年12月出院回家去。信信媽媽在facebook專頁「救救小心 – 肝」更新兒子的消息，今日（13日）帖文中宣布了壞消息，本月初覆診時發現血管過窄嚴重阻塞，需緊急做手術。媽媽直言估不到會發生此事，兒子換完肝已年幾，一直都安好。雖然醫生之前曾提及信信血管有些窄，但2次通了血管後都一切正常。

▲ 信信在醫院看卡通片。（相片︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

本月3日，信信覆診照到血管窄的位長了和嚴重了，當時回家中途收到醫生電話著他們回醫院，告知信信血管的情況，安排他抽血驗指數和緊急手術。由於正值假期，手術期最快要5月10日。手術當天，家人有感無奈又無助，媽媽指出中途收到醫生來電，心知不妙。

我心諗唔方有好嘢，果然真係，醫生話阿仔條血管太窄通唔返。呢個消息對我們來講晴天霹靂，如被雷劈中一樣，真係呆咗完全唔知俾咩反應好，點解會咁㗎，都換咗肝年幾，而家先來塞得禁嚴重……

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萬一血管完全阻塞或需再換肝

手術後，家人問及若信信有關血管完全阻塞了會如何，醫生指出會出現吐血、腸脹、有腹水等情況，情況最差可能過幾年後就要再換肝，暫時沒事可做到，只能夠食薄血藥，希望如魚絲能通過般幼的血管位不要再阻塞。

第1次手術情況不理想，之後醫生再開會，安排做多一次手術，希望可以將血管通闊，醫生解釋要在情況未去到最差時盡快做手術，否則完全堵塞了就很麻煩。

希望救到條血管嘅都盡力去救返，等個肝唔使變差……手術後阿仔都有啲燒，要留院打抗生素，直到琴日都仲燒緊。

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手術後發燒

媽媽很擔心信信，在帖文分享了數張信信留院的近照，見他沒有笑容，令人心痛。媽媽希望兒子快快退燒，見回愛笑的信信。

好想你可以快啲好返跟媽媽回家！睇到你悶悶不樂、冇晒心機個樣真讓媽媽心疼。

網民紛紛為信信打氣，著他加油，「關關難過關關過」，有網民見信信沒心機樣子亦感心痛，「希望血管可以通返合適嘅闊度，讓叔叔捐嘅肝繼續運作下去，好難得信信先捱過一系列手術」，大家為信信集氣。

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責任編輯︰顏紫燕