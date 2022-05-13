【COLLAR成員】MARF+芯齡型格演繹Tiffany Knot 繩結靈感源自紐約街頭鏈結設計
休閒消費 15:39 2022/05/13
最近，5位演藝新人包括Tyson Yoshi、吳家忻、陳漢娜（Hanna）和人氣女團COLLAR成員MARF和芯齡 ，出道不久各人憑其個性風格和鮮明形象，被國際珠寶大品牌Tiffany & Co.看中，獲邀拍攝旗下主打全新系列——Tiffany Knot 系列！
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Tiffany Knot 系列向品牌的創始地紐約致敬，繩結靈感源自紐約街頭常見的鏈結設計，將熟悉的工業符號轉變為既現代又精緻的珠寶，系列包括了手鐲、戒指、頸鏈和耳環。所有款式均採用標誌性繩結圖案設計，透過18K金、18K玫瑰金與舖鑲鑽石打造，每件作品都是盡顯品牌的工藝。
值得一提，Tiffany Knot 系列中，手鐲具有雙重纏繞的設計效果，當中紐結圖案除了裝飾外,更能巧妙地隱藏新設計的釦環，讓每隻手鐲看起來像連綿不斷的流綫型設計。此外，品牌體現了嚴格的工藝標準，因為系列旗下所有作品自鑄件到全程以手工打造，是一種將現在與傳統連接起來的優雅而富現代感，風格鮮明正如靈感不絕的城市。
記者：黃鑑江