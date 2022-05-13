【COLLAR成員】MARF+芯齡型格演繹Tiffany Knot　繩結靈感源自紐約街頭鏈結設計

▲ Tiffany Knot 系列珠寶設計以圓滑輪廓與鋒銳端部營造出柔和原創性的輪廓與前衛型格特色，在MARF與芯齡的演繹下，建構成鮮明及完美的和諧感，為城市帶來活力與鋒芒。 （圖片品牌提供）

最近，5位演藝新人包括Tyson Yoshi、吳家忻、陳漢娜（Hanna）和人氣女團COLLAR成員MARF和芯齡 ，出道不久各人憑其個性風格和鮮明形象，被國際珠寶大品牌Tiffany & Co.看中，獲邀拍攝旗下主打全新系列——Tiffany Knot 系列！

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Tiffany Knot 系列向品牌的創始地紐約致敬，繩結靈感源自紐約街頭常見的鏈結設計，將熟悉的工業符號轉變為既現代又精緻的珠寶，系列包括了手鐲、戒指、頸鏈和耳環。所有款式均採用標誌性繩結圖案設計，透過18K金、18K玫瑰金與舖鑲鑽石打造，每件作品都是盡顯品牌的工藝。

▲ 獨立唱作人Tyson Yoshi 創作總是圍繞著身邊所發生的事物，城市中的一切人和事，都是他的創作靈感。（圖片品牌提供））

值得一提，Tiffany Knot 系列中，手鐲具有雙重纏繞的設計效果，當中紐結圖案除了裝飾外,更能巧妙地隱藏新設計的釦環，讓每隻手鐲看起來像連綿不斷的流綫型設計。此外，品牌體現了嚴格的工藝標準，因為系列旗下所有作品自鑄件到全程以手工打造，是一種將現在與傳統連接起來的優雅而富現代感，風格鮮明正如靈感不絕的城市。

記者：黃鑑江