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【靚太廚房】用赤藻糖醇代替白糖更健康　料理達人教整豆腐黑芝麻芝士凍餅

休閒消費 15:43 2022/05/13

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

喜歡煮食的kate_foodie_healthy於網上分享低糖蛋糕。

甜品向來都受女士歡迎，又怕肥又想食？大家不仿參考一下經常分享健康及低碳食譜的IG 專頁「kate_foodie_healthy」的低糖版豆腐黑芝麻芝士凍餅食譜，6吋的八分之一件為354 kcal，適合喜歡豆腐及黑芝麻這個組合的大家！

最新影片推介：

（圖片由kate_foodie_healthy授權轉載）

餅底材料：（6 吋活底蛋糕模）

lotus 餅 十塊 80克
牛油 35克

黑芝麻芝士層材料：

cream cheese 150克
黑芝麻醬 100克
赤藻糖醇 50克
淡忌廉 150克

豆腐mousse材料：

日本滑豆腐 300克
淡忌廉 150克
赤藻糖醇 40克 
魚膠粉 5克
熟暖水 15克

黃豆粉忌廉材料：

黃豆粉 15克
淡忌廉 150克
赤藻糖醇 20克 
    點擊圖片放大
    +6
    +5

做法:

1. 將lotus餅壓碎，牛油加熱至溶化，將牛油與餅碎混合，壓平，放入雪櫃雪30分鍾以上。

2. 豆腐隔水蒸10分鍾，蒸好後隔水備用。

3. 將豆腐壓碎，過篩備用。

4. 過篩後放入雪櫃雪一小時以上備用。

5. 忌廉芝士於室溫放軟，加入糖（赤藻糖醇）混合，攪拌至糖完全融化。

6. 加入黑芝麻醬，用電動打蛋器混合。

7. 加入150克.淡忌廉攪拌，用電動打蛋器攪拌至8成企身。

8. 將芝麻芝士混合物倒入蛋糕模中，抺平，放入雪櫃雪30分鍾以上。

9. 淡忌廉加入適量糖（赤藻糖醇）混合，用電動攪拌器攪拌至六成企身。

10. 加入豆腐，用電動攪拌器混合備用。

11. 魚膠粉加入少量暖水溶解，加入少許豆腐忌廉混合後，重覆此步驟兩次，最後加入所有豆腐忌廉完全混合，倒入蛋糕模中，放入雪櫃雪一晚。

12. 在蛋糕模外圍，圍一條暖毛巾，便可以成功脫模。

黃豆粉忌廉做法：

  1. 淡忌廉加入糖（赤藻糖醇）打發至六成企身，將黃豆粉過篩，加入忌廉混合，攪拌至8成企身。入唧花袋唧花。

營養資訊：6吋的八分之一件：354 kcal/ 12C / 8P / 31F

以上內容及圖片獲kate_foodie_healthy授權轉發。

資料提供：kate_foodie_healthy Instagram專頁

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責任編緝：蕭雅文

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