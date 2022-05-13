【靚太廚房】用赤藻糖醇代替白糖更健康 料理達人教整豆腐黑芝麻芝士凍餅
甜品向來都受女士歡迎，又怕肥又想食？大家不仿參考一下經常分享健康及低碳食譜的IG 專頁「kate_foodie_healthy」的低糖版豆腐黑芝麻芝士凍餅食譜，6吋的八分之一件為354 kcal，適合喜歡豆腐及黑芝麻這個組合的大家！
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餅底材料：（6 吋活底蛋糕模）
|lotus 餅
|十塊 80克
|牛油
|35克
黑芝麻芝士層材料：
|cream cheese
|150克
|黑芝麻醬
|100克
|赤藻糖醇
|50克
|淡忌廉
|150克
豆腐mousse材料：
|日本滑豆腐
|300克
|淡忌廉
|150克
|赤藻糖醇
|40克
|魚膠粉
|5克
|熟暖水
|15克
黃豆粉忌廉材料：
|黃豆粉
|15克
|淡忌廉
|150克
|赤藻糖醇
|20克
做法:
1. 將lotus餅壓碎，牛油加熱至溶化，將牛油與餅碎混合，壓平，放入雪櫃雪30分鍾以上。
2. 豆腐隔水蒸10分鍾，蒸好後隔水備用。
3. 將豆腐壓碎，過篩備用。
4. 過篩後放入雪櫃雪一小時以上備用。
5. 忌廉芝士於室溫放軟，加入糖（赤藻糖醇）混合，攪拌至糖完全融化。
6. 加入黑芝麻醬，用電動打蛋器混合。
7. 加入150克.淡忌廉攪拌，用電動打蛋器攪拌至8成企身。
8. 將芝麻芝士混合物倒入蛋糕模中，抺平，放入雪櫃雪30分鍾以上。
9. 淡忌廉加入適量糖（赤藻糖醇）混合，用電動攪拌器攪拌至六成企身。
10. 加入豆腐，用電動攪拌器混合備用。
11. 魚膠粉加入少量暖水溶解，加入少許豆腐忌廉混合後，重覆此步驟兩次，最後加入所有豆腐忌廉完全混合，倒入蛋糕模中，放入雪櫃雪一晚。
12. 在蛋糕模外圍，圍一條暖毛巾，便可以成功脫模。
黃豆粉忌廉做法：
- 淡忌廉加入糖（赤藻糖醇）打發至六成企身，將黃豆粉過篩，加入忌廉混合，攪拌至8成企身。入唧花袋唧花。
營養資訊：6吋的八分之一件：354 kcal/ 12C / 8P / 31F
以上內容及圖片獲kate_foodie_healthy授權轉發。
資料提供：kate_foodie_healthy Instagram專頁
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責任編緝：蕭雅文