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【引起恐慌】何栢良形容醫學院做法小心　籲居民打齊針可放心外出用膳

社會 12:17 2022/05/13

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何栢良形容醫學院做法小心，籲居民打齊針可放心外出用膳。（資料圖片）

港大醫學院昨日（12日）發文指，留意到堅尼地城及其附近地區或存在大型感染群組，強烈建議師生勿在該區聚餐，詳情即看【下一頁】。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，醫學院接近所有師生已完成接種3劑疫苗，加上每日進行快速檢測，對新冠病毒有相當強的防禦力，形容醫學院做法小心才發出上述建議，認為居民只要完成接種，即可放心外出用膳。

有意見認為醫學院的訊息引起地區恐慌，何栢良在商台節目稱，醫學院幾乎所有師生都已經完成接種3劑疫苗，而且每日進行快速檢測，上課亦必須佩戴口罩，對病毒有相當強的防禦力，加諸過去1周醫管局職員的檢測和病人篩查亦幾乎無發現陽性個案，認為醫院的安排對病人已有足夠的保障：

已打齊針的市民不須太擔心，如非免疫系統有問題的成年人、長者根據政府的時間表打針，基本上可以放心外出食飯。

何栢良建議政府可加強資訊發放，公布不同地區的污水檢測結果，亦可按病毒量分成不同等級，向公眾交代；又建議政府仿傚澳門，設立可呈報陰性結果的系統，讓收到快速檢測包的市民上報結果，方便統計，或者做抽樣調查，以便更精準調整策略。

本港現時每日有200至300宗確診個案，何表示當中大部分是無病徵或輕症，認為目前防疫重點是更好推動疫苗接種，而不是針對零星地區的污水檢測結果或個別地點進行深入追蹤。他指本港有623萬人已經接種第2劑疫苗，但當中有100萬合資格人士仍未打第3針，建議取消「疫苗通行證」6個月的寬限期推動市民接種。

至於港人外遊熱點日本，對於不在日本接種的疫苗，現時只承認部分接種證明，如兩針復必泰或一針強生等都獲承認，但名單不包括科興、國藥等；不過，若第三針或以上打復必泰亦獲承認。何栢良指，已接種2針科興的港人，可考慮第3針接種復必泰，可較3針全打科興更快獲得當地認可入境。

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記者：陳麗娜

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