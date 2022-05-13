【家居安全】SUPER及MEC牌兩款適配接頭耐燃測試不合格 機電署籲市民停用
社會 12:21 2022/05/13
機電工程署今日（13日）表示，「SUPER」及「MEC」牌兩款適配接頭，產品部件耐燃測試不符合標準，呼籲市民停用並聯絡代理商安排更換。
代理商香港總代理金鋒企業集團有限公司表示，檢測發現受影響批次的適配接頭有瑕疵，導致產品部件耐燃測試不符合標準，決定回收並更換有關產品。受影響批次的適配接頭於2020年10月起在香港發售，市民如已購買有關產品，可致電代理商熱線2558 0163。有關產品的回收詳情，可到參閱金鋒企業集團有限公司網頁瀏覽。
受影響批次如下：
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|品牌
|型號
|顏色
|受影響生產批次
|SUPER
|N13USB3A
|黑／白
|自2020年10月起
|MEC
|N13USB3A
|藍／紫
|自2020年10月起
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責任編輯：黃悅晴