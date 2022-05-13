【東張西望】被襲事件惹批評坦言飽受壓力　利穎怡為同業發聲：只是盡力做好

▲ 利穎怡認為不應胡亂打人！

被稱為《東張西望》「正義女神」的利穎怡（Joan），日前在《東張西望》播出的一集中，Joan為追訪「老鼠屋」戶主陳小姐，期間被陳小姐以手推車撞擊以及向Joan「批踭撞面」。

最後，《東張西望》攝製隊考慮到事態嚴重，當場報警求助，據知最後警方以「普通襲擊罪」拘捕陳小姐，並且需要於5月中到警署報到。事件引起全城關注，更指Joan認真勇敢，不過有人都叫她不要「搵命搏」。及後，Joan接受接受TOPick訪問時指今次經歷，令她現時出外景都有少許陰影。

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【東張西望】利穎怡親述被婦人攻擊經過 「正義女神」受襲坦言留心理陰影

發文分享感受

今天（5月13日）Joan再在社交網發文指發生此事後，收到很多人的關心，當中亦有不少留言，不過其中有些留言令到她感到不快。

她表示：「本來呢件事已經為我帶來一定精神壓力，見到很多人拿我來開玩笑當時更加唔開心，雖然我唔係一位記者，但我們工作性質相似，我哋每次去追訪除咗係我哋嘅工作，亦係希望可以幫助更多人。」

▲ 發文受壓。

望幫到有需要的人

Joan舉例說如果你旁邊住了一間老鼠屋，你會否想解決：「當然我不敢說我哋能解決到，但我哋只係將事件公開希望有關部門可以處理。」

她又指當她們追訪每位做過不好事情的人時，當然他們不會想回應，但她認為難道他們不回應就離開，所以她自言不是聖人：「我只是做我的工作，略盡綿力幫一些人，當然從中兩邊都可幫到就最好。」

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為同業發聲

最後，她認為即使再生氣都不應打人，就算自己訪問時被人咒罵感到不快，都不應該要動手打人。

而Joan直言為今次事件哭了很多天，又指必需為同業發聲：「沒有人想把自己，置身於危險之中，我們只是盡力做好能做的。」又表示今次被打事件會追究到底，希望令人明白不是言語不合便可隨便打人！