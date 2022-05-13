【洗黑錢】涉虛擬銀行設戶口清洗近1億元　警方拘捕17人

▲ 警破洗黑錢集團拘17人。(黃傑偉攝)

警方今日（13日）表示，較早前發現有洗黑錢集團於虛擬銀行開設多個傀儡戶口作洗黑錢用途，涉款超過9,700百萬元，拘捕17人。

東九龍總區刑事部於5月11及12號採取執法行動，於香港多區以串謀洗黑錢罪名，拘捕9男8女，年齡介乎26至67歲，包括集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，被捕人報稱運輸工人、侍應、主婦及無業人士，部分人有黑社會背景，調查發現得益與非法賭博、放高利貸及網購騙案得益有關。被捕人現保釋候查，警方正諮詢律政司意見，案件調查仍持續，不排除稍後會再有拘捕行動。

東九龍總區重案組高級督察段玉衡指，洗黑錢集團由2021年開始，透過操控虛擬銀行戶口進行洗黑錢活動，集團以數百至千元金錢報酬，利誘不同背景人士開設多個虛擬銀行戶口，開戶人士需要將戶口資料及密碼交與集團成員，其後集團成員以資料登入戶口進行洗黑錢活動，骨幹成員透過頻繁細額轉帳，以「化整為零」方式進行洗黑錢，調查發現個別戶口每日有個千宗轉帳，涉款可超過10萬元，涉及黑錢會在虛擬銀行中循環清洗，最後分批轉至傳統銀行中，最後以現金提取方式取走。涉案虛擬戶口超過20個，金額達9,700萬港元。涉款與非法賭博、放高利貸及網上騙案得益有關。行動中檢獲多部用作登入傀儡戶口電子設備，及銀行文件，警方相信與成功已瓦解一個活躍於東九龍有組織洗黑錢集團，警方會繼續追查款項來源及去向。

東九龍總區重案組總督察劉浩德指，根據金管局指引，虛擬銀行須遵守監管規定，包括預防及監察洗黑錢活動工作，跟傳統實體銀行同樣嚴格，並且會繼續與警方緊密合作打擊洗黑錢活動。

警方呼籲市民不要將戶口售出及借與他人，因有可能被牽涉串謀洗黑錢罪名，一經定罪最高可被判監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉