【白蟻入屋】港婦住所天花板現裂縫驚揭白蟻入侵　專家：自行噴殺蟲劑可致蟻患擴散【附處理方法】

▲ 有市民家中天花板出現多道裂縫，發現是白蟻侵蝕所致。

飛蟻、白蟻入屋，若處理不當，後患無窮！近日本港有市民發現家中天花板無故出現裂縫，發現是白蟻侵蝕石屎所致。有滅蟲專家指出，飛蟻脫翼後會進化成白蟻。遇見飛蟻、白蟻，若自行噴殺蟲劑，或致蟻患擴散。

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該女士在facebook群組「家居裝修分享谷」展示天花板「穿窿」的相片，發文求助。她表示，之前修補過一道裂縫，但翌日另一處亦有，結果出現了三道裂縫。

想問下各位知唔知係咩嚟同點樣整走佢？響天花板，之前整走咗一撻，但響隔離又嚟過，噚晚整走咗一撻，今朝響原位又嚟過，仲要響另外一邊牆整多咗一撻，而家就有三撻。

從相片可見，天花板有油漆脫落，有水泥外露，似被翻過。其後，事主更新近況指，丈夫發現天花板有白蟻屍體，得知是白蟻所致，並已找滅蟲公司處理。她稱滅蟲公司人員著他們勿自行處理白蟻，因為「搞佢會四散」。另外，滅蟲公司稱要跟進1年，並要用藥，每個月上門跟進情況。事主又透露，發現家中鞋櫃也有白蟻蹤跡，令她甚為無奈。

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飛蟻脫翼後會變白蟻

雨季大量飛蟻出沒，為防白蟻入屋，也要小心處理飛蟻！飛蟻又叫「大水蟻」，為白蟻的繁殖蟻種。當一個群組的白蟻達到一定程度數量需要進行分巢時，工蟻會自然長出翅膀，成為飛蟻尋覓新棲息地。當飛蟻找到新的棲息地後，便會「用完即棄」，脫去翅膀，進行產卵繁殖。

香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時指，飛蟻乃繁殖型白蟻，會在雨天長翼後變成飛蟻，飛出巢外交配繁殖。長翼的飛蟻會在每年4至9月出現，多在下雨前的低氣壓洶群而出，在酷熱天氣後、驟雨前出現。

TOPick綜合專家的意見，列出處理及預防飛蟻的方法：

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陳澤森提醒，為防飛蟻在家中產卵，要留意以下事項：

1. 保持家居環境乾爽，有漏水及潮濕的情況就要盡快處理。要特別留意濕度較高的角落，例如：

牆腳線

廁所門腳

廁所洗手盆下面的木櫃

廚房鋅盤

2. 飛蟻會進食木纖維，要加倍留意含木纖維的物品，例如：

木地板

紙張

報紙

他表示，只要保持家具乾爽，即使飛蟻進入單位，也未必能在家中產卵。不過，雖然飛蟻本身不會蛀食木材，但一旦成功入屋產卵，成蟲後的工蟻會以食木材維生，因此會嚴重破壞家中木製傢俬。若發現家中已開始有白蟻肆虐的跡象，則要盡快找尋專門對付白蟻的滅蟲公司處理。

噴殺蟲劑可致蟻患擴散

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源早前接受TOPick訪問時指，本港白蟻品種中，以台灣乳白蟻於家居最常見。這種白蟻可通過裂縫、水管、排水管等築建蟻路。又或者，牠們會「分飛入侵」，即指成熟的飛白蟻從巢穴飛出，尋找合適地方建立新蟻群，當找到配偶便會脫掉翅膀進行交配，並會在陰暗潮濕的角落大規模繁殖。

梁廣源指，有人會在市面購買滅蟲產品，自行處理，但遇到這些情況，很多時候需聘請專業滅蟲服務去處理。他表示：

假如處理不當，如自行噴殺蟲劑、灌熱水、用火或煙熏，有可能會引致蟻患擴散。

預防白蟻入屋措施

白蟻需要食物（木材）、適當的濕度和隱蔽處才能生存，消委會建議大眾考慮以下措施預防：

更換居所中腐朽的木製物品。

在白蟻分飛期間，減少建築物的照明，建議把門窗緊閉，防止白蟻侵入室內。

裝修前可考慮聘用有處理白蟻經驗的滅蟲公司進行防治處理。使用木材專用的防腐劑替裝修木材作預防處理，或選用一些由天然防白蟻樹木造成的產品。

保持室內空氣流通、乾爽。檢查居所是否有滲漏的地方，包括水管、排水渠，如有，應盡早處理。

定期檢查一些適合白蟻匿藏而又隱蔽的地方，例如水槽、廚房、廁所、浴室或其他靠近水源的地方。

若發現白蟻或白蟻巢，不要擅自處理，應盡快找專業滅蟲人員處理。

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責任編輯：羅嘉欣