【奪命飛棚】上周工人疑搭棚墮斃　工權會冀當局完善勞工法律購正規保險

▲ 工業傷亡權益會。(王小小攝)

本港上週六（7日），佐敦吳松街搭棚工人陳兆豐懷疑睇位準備搭棚時高處墮下，不幸身亡。工業傷亡權益會今日表示，「奪命飛棚」事故頻發，希望政府和勞工處盡快完善勞工相關法律，同時搭棚公司應購買正規勞工保險，將工人安全放在首要位置。

從2012年至今，已經發生過至少十八宗飛棚相關的奪命意外。工人在睇位、搭建，使用或拆卸飛棚期間，都有死亡的風險。無位扣救生繩繩、樓宇外牆設計有問題、僱主提供的裝備不足、行業文化輕視安全等等，都是背後的成因。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文提出，建議政府通過修例改善問題，加快優化建築工程呈報機制的立法步伐，以便勞工處巡查監管。以及禁止使用半身式安全帶、爬山繩等裝置。勞工處應向全港業主、物業公司發信，要求其配合承建商施工。

蕭倩文說，應增加不購買勞工保險的懲罰機制。因勞工保險費用十分昂貴，現時約400間持商業登記的搭棚公司為工人購買正規保險的不足5%。她推測如今有不少工人在沒有勞工保險的狀況下開工，出意外後難以獲得應有的補償。

陳兆豐家屬表示勞工處應就此次事故對勞工生命安全做出認真的分析檢討，增加有效條例保護工人權益，同時應深入施工現場檢查裝備，監察指導安全工作，避免類似悲劇重演。

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記者：王小小