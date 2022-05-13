【請假攻略】政府公布2023年公眾假期 請兩日假可連放九日？
社會 12:49 2022/05/13
打工仔注意！政府今日（13日）公布2023年公眾假期，打工仔來年只要請1月26日及27日，連同周末假期，加3日農曆新年假，即可連放9天。
另外，4月只要請3日、4日及6日，再加上清明節及復活節的3天假期，同樣可以自製10天假期，至於想連放6天的，只要請4月6日即可；而來年聖誕節加上周末，不用請假亦可自12月23日開始連放4天。
來年公眾假期除了周日外，共有17日：
- 每個星期日（星期日）
- 一月一日翌日：1月2日（星期一）
- 農曆年初二：1月23日（星期一）
- 農曆年初三： 1月24日（星期二）
- 農曆年初四 ：1月25日（星期三）
- 清明節：4月5日（星期三）
- 耶穌受難節：4月7日（星期五）
- 耶穌受難節翌日：4月8日（星期六）
- 復活節星期一 ：4月10日（星期一）
- 勞動節：5月1日（星期一）
- 佛誕：5月26日（星期五）
- 端午節：6月22日（星期四）
- 香港特別行政區成立紀念日：7月1日（星期六）
- 中秋節翌日：9月30日（星期六）
- 國慶日翌日：10月2日（星期一）
- 重陽節：10月23日（星期一）
- 聖誕節：12月25日（星期一）
- 聖誕節後第一個周日：12月26日（星期二）
政府發言人說，由於2023年的1月1日及國慶日皆為星期日，故該兩天的翌日將訂為補假。此外，由於明年的農曆年初一為星期日，故農曆年初四將訂為補假。
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記者：陳麗娜