【隔離酒店】汪明荃澳門隔離提早第15天出關　阿姐披露羅家英行蹤：飛往新加坡旅遊

▲ 汪明荃澳門隔離提早第15天出關。

汪明荃（阿姐）日前已抵達澳門為6月初的藝術節壓軸演出兩場演唱會，現正於酒店接受隔離。首坐「疫監」便要經歷長達21日的隔離，對現年74歲的阿姐絕對不容易！

勤於練戲

連日來在社交平台分享隔離日誌，昨日（12日）來到第4天。阿姐勤力為演出作準備，不斷練唱歌曲，又溫習多部粵劇劇本。

她留言寫道：「因為在12月14-18號我會在西九有一台演出，除咗新戲《修羅殿》之外，還有三套舊戲。回港後都會忙的，所以趁昵段時間先溫習，之後再集中排新戲。今日我重溫《洛神》，我好喜歡宓妃呢個角色，與曹子健的一段浪漫愛情故事。午飯後我會踩單車20分鐘繼續溫書《洛神》。」

她之前透露需自費2千元做8次核酸檢測，而昨日則完成了第三次常規核酸檢測。

【隔離酒店】汪明荃澳門隔離自費2千元做檢測 膳食豐富如Staycation

最新影片推介：葛綽瑤專訪

提早出關

此外，阿姐透露老公羅家英到了新加坡旅遊，輕鬆一下：「家英哥今早與二弟去新加坡旅遊，他説實在太耐冇出去了，點樣都要去行吓，明白嘅，希望佢玩得開心啦。」

最後迎來喜訊，寫道：「晚上有好消息，調整香港來澳人士入境防疫措施，協調中心宣布，因應香港疫情有所緩和，由2022年5月16日凌晨零時起，從香港來澳人士，在結束14天醫學觀察後，措施由現時7天自我健康管理調整為7天自我健康監測，期間第二四六天接受核酸檢測及遵守其他防疫措施。簡單來講，可以在社區內自由走動（必須戴口罩）。Good！」

換言之，阿姐將提早出關，不用困在酒店房間咁辛苦！

▼ 點擊圖片放大 +10 +9