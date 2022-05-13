【神秘流感】印度爆「番茄流感」最少奪58命　身上長紅色水泡5歲以下小童高危

▲ 印度爆發「番茄流感」最少奪去58童性命，並有蔓延趨勢。

新冠疫情未平息，再有神秘流感出現！印度南部喀拉拉邦（Kerala） 與泰米爾納德邦（Tamil Nadu）最近爆發一種名為「番茄流感」（Tomato Flu）的疾病，已造成當地最少80名兒童染病、58人出現食物中毒徵狀，並於住院期間死亡，當局確認死亡病例與這種新型流感有關。

綜合外媒報道，「番茄流感」是一種罕見的病毒性疾病，也是印度最常被誤診的傳染病。因為受感染患者身上會長出紅色水泡，看起來像一顆顆番茄，故該疾病被俗稱為「番茄流感」。

在喀拉拉邦的城鎮奎隆（Kollam），已有最少80名5歲以下兒童感染「番茄流感」，之前當地曾通報出現58宗因食物中毒住院的死亡病例，如今當局已確認，相關死亡病例與這種新型流感有關。而在泰米爾納德邦的城市哥印拜陀（Coimbatore）也出現多宗相關病例。

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症狀包括紅疹及皮膚痕癢

哥印拜陀衛生服務部副主任阿魯納（P Aruna）醫生表示，「番茄流感」會影響5歲以下的兒童，症狀包括皮疹、皮膚痕癢和脫水。另有其他報告指出，「番茄流感」還會導致疲倦、關節痛、胃痙攣、噁心、嘔吐、腹瀉、咳嗽、打噴嚏、流鼻涕、高燒和身體疼痛等症狀，在某些情況下，甚至會造成手腳的顏色改變。

這種流感是一種自限性流感、沒有特定藥物能治療。

暫無藥醫靠自身免疫力

阿魯納醫生直言，患者需在持續照顧下，靠自身免疫力痊癒，「番茄流感」與其他流感病毒一樣具傳染性，患者需要被隔離治療，「因為這可能會迅速傳播給另一個人」。

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醫生建議，一旦孩子出現上述症狀，家長應立即帶他們到附近診所求醫，並注意不要讓孩子因痕癢而抓傷紅疹、水泡，須保持清潔衛生及有適當休息，且對患者使用過的餐具、衣服和其他物品進行消毒，以防止傳播。

「番茄流感」成因未明

印度衞生官員已就「番茄流感」展開調查，但目前仍未能確認成因。官員警告，「番茄流感」有可能蔓延到其他地區，提醒民眾要保持警惕，與受患者保持適當距離、不要共用玩具或衣物、飲用乾淨水。

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責任編輯︰王明芳