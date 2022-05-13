  • 27°C
香港時間 : 2022513日 (週五) 13:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《殺出個黃昏》林家棟首度摘編劇獎　謝賢+林耀聲齊奪角色獎

娛樂 13:00 2022/05/13

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

林家棟《殺出個黃昏》摘編劇獎。

為表揚創作香港電影角色的編劇和演活角色的演員，香港電影編劇家協會每年均會由全體會員一人一票選出「年度推薦劇本獎」及「年度最佳電影角色獎」，而今年的結果亦已出爐，林家棟首以編劇身份夥何靜怡連奪2獎。

今年「年度推薦劇本獎」及「年度最佳電影角色獎」兩大獎項的競選戰況激烈，在投選「年度最佳電影角色獎」入圍名單時，已因同票關係，共有八大角色入圍競逐殊榮，而最終《殺出個黃昏》連奪兩獎。

謝賢再度奪獎。

身為編劇的何靜怡及林家棟，均喜見電影獲得如此佳績，何靜怡表示：「多謝編劇會、監製林家棟及謝國豪、導演高子彬及所有幕前幕後工作人員，很高興大家喜歡這個故事，希望以後有更多不同題材的港產創作面世！」

而首度以編劇身份奪獎的林家棟亦說：「今次《殺出個黃昏》可以得到編劇會的青睞，所有台前幕後都功不可沒，特別是四哥（謝賢）同寶寶姐（馮寶寶）成功演活了立秋同蔡鳳，這個殊榮應該屬於大家，我們會繼續嘗試更多不同的創作，我代表《殺出個黃昏》的團隊，再次衷心感激。」

《濁水漂流》

此外，同樣獲得「年度推薦劇本獎」的《濁水漂流》編劇李駿碩，也感謝同業對劇本的鍾愛，他說：「非常感謝所有編劇同業，能得到這個獎實在非常榮幸！感謝所有在拍攝前被我強迫讀劇本給意見的朋友，感謝一眾演員把角色演活了，最後感謝mm2上下，特別是監製文佩卿和執行監製鄧幗茵，一直守護這個劇本。」
 
香港電影編劇家協會副會長陳心遙說：「本屆投票率不俗，多謝會員踴躍投票；同時恭喜《殺出個黃昏》謝賢、林耀聲合力演活『田立秋』，成為一眾電影編劇家心目中的年度最佳電影角色；恭喜《殺出個黃昏》和《濁水漂流》成為今年最受同業推崇的年度推薦劇本，而票數緊隨其後的，是歐健兒、岑君茜編劇的《智齒》以及陳健朗、凌偉駿編劇的《手捲煙》，亦得到不少會員的認同，可喜可賀。感激編劇同業在疫情期間仍然緊守崗位，繼續做好香港電影創意源頭的工作。本會待疫情進一步緩和，稍後將舉行頒獎儀式。」

林耀聲演少年的謝賢。


 
2021年度推薦劇本獎（排名不分先後）

1.《濁水漂流》

編劇：李駿碩
2. 《殺出個黃昏》

 編劇：何靜怡、林家棟
 
2021年度最佳電影角色獎

《殺出個黃昏》角色：田立秋

編劇：何靜怡、林家棟

演員：謝賢、林耀聲

最新影片：葛綽瑤訪問


 
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【金像獎2022】85歲謝賢首提名最佳男主角　林家棟憑《智齒》《手捲煙》入圍爭影帝
14:01 2022/02/16
【金像獎2022】85歲謝賢首提名最佳男主角　林家棟憑《智齒》《手捲煙》入圍爭影帝
【楚原離世】南紅默當丈夫事業後盾　相愛超過半世紀成圈中模範夫婦
10:42 2022/02/22
【楚原離世】南紅默當丈夫事業後盾　相愛超過半世紀成圈中模範夫婦
【曾江離世】曾江由黑白片小生到實力派　演活堅叔+東邪+龍探長+陸國榮
17:08 2022/04/27
【曾江離世】曾江由黑白片小生到實力派　演活堅叔+東邪+龍探長+陸國榮

你可能感興趣

【金像獎2022】85歲謝賢首提名最佳男主角　林家棟憑《智齒》《手捲煙》入圍爭影帝
14:01 2022/02/16
【金像獎2022】85歲謝賢首提名最佳男主角　林家棟憑《智齒》《手捲煙》入圍爭影帝
【楚原離世】南紅默當丈夫事業後盾　相愛超過半世紀成圈中模範夫婦
10:42 2022/02/22
【楚原離世】南紅默當丈夫事業後盾　相愛超過半世紀成圈中模範夫婦
【曾江離世】曾江由黑白片小生到實力派　演活堅叔+東邪+龍探長+陸國榮
17:08 2022/04/27
【曾江離世】曾江由黑白片小生到實力派　演活堅叔+東邪+龍探長+陸國榮
謝賢 林家棟 林耀聲 電影 演員

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影