【皇仁校慶】皇仁書院迎160周年校慶　何超鳳代亡父送祝福盼皇仁仔續服務社會

▲ 皇仁書院今年迎接160周年校慶。（資料圖片）

傳統名校皇仁書院自1862年成立，今年迎來160周年校慶。皇仁舊生會原定今日（13日）舉行160周年校慶揭幕禮，惟因學校今停課而取消。澳門博彩控股有限公司主席兼執行董事何超鳳及立法會議員霍啟剛，代兩名已故永遠名譽會長賭王何鴻燊、前全國政協副主席霍英東發表視象致辭，希望各「皇仁仔」繼續努力服務社會。

已故賭王何鴻燊為皇仁舊生，亦是舊生會的永遠名譽會長。其女兒何超鳳致辭時提到，父親在校史檔案不少章節內留下身影，被形容為「較大部分同學活潑、俊朗及年輕」，又從考試僅僅過關到奮發向上，讀書時又會換個新髮型看庇理羅士女同學。她又說，父親獲得政府獎學金到港大理學院讀書，引述他指很感恩在皇仁及大學的日子，從中領悟到生命的意義，又說在皇仁期間留下很多快樂回憶。

何超鳳期盼各「皇仁仔」能與父親一樣，在校內留下美好回憶。她又說，皇仁舊生努力攀上社會階梯，以身教展現為己為人、服務社群的精神，特別在抗疫工作中時刻展現「皇者仁風」，正是香港需要推動的服務精神。

立法會議員霍啟剛的祖父霍英東亦為皇仁舊生。霍啟剛說，霍英東致力亞洲區內和國家體育發展，又認為每位運動員的成功和自豪背後，均是無盡試煉，正與皇仁校訓「勤有功」一脈相承。

皇仁舊生會名譽會長、新加坡南洋理工大學高級副校長（健康與生命科學）沈祖堯亦透過視像致辭送上祝福，他說，後疫情時代，世界再不一樣，香港雖歷盡風浪，然而皇仁書院一直屹立不倒，做到一代又一代「增輝香江，點起知識的光柱」。他深信皇仁仔會繼續為校自豪，努力向上，在未來數十載從各方面帶領社會和國家。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴