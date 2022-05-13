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【美食速報】多國菜HAKU遷至中環國際金融中心　$1,980起嘆全新無國界料理菜單

休閒消費 13:47 2022/05/13

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無國界料理HAKU 遷至中環國際金融中心空中花園。（圖片由餐廳提供）

主打無國界料理的多國菜HAKU，今年五月遷至中環國際金融中心新址，並推出全新的無國界料理，以獻突破多國菜餚傳統界限，讓大家感受世界各地的美食融合於一個餐飲的體驗。

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HAKU 新址為於國際金融中心ifc mall的四樓空中花園，推出了全新午餐及晚餐菜單，菜單更融合了各國料理的烹調哲學及優點，以日本及本地農產的時令食材入饌，行政總廚更花上一年左右的時間打造出全新菜單。

新菜單涵蓋一系列全新創作的經典菜式，包括海膽法式多士（Uni Toast），採用來自北海道馬糞赤海膽，配以備長炭法式多士及柚⼦松露醬汁，最後紫蘇花作點綴。日式燒汁螢光魷魚（Hotaru Ika），放於備長炭上烤焗的螢光魷魚吸收了木炭的香氣，配上冷食的青檸魚子、紫蘇醬、醋漬珍珠洋蔥、酢醬草及烤洋蔥高湯。

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行政總廚Drennan亦將炸雞加入新菜單中，採用來自日本山口縣雞腿，以乳酪醃製令肉質更鮮嫩多汁，伴以黑蒜海鮮醬、羅西尼金魚子醬和半酸青瓜。甜品方面，則有耶路撒冷亞枝竹（Jerusalem Artichoke），- 以經烘烤耶路撒冷亞枝竹製成的雪糕，底部伴以烤榛子和蜜柑果凍，最後再於雪糕面淋上朱古⼒醬。

全新菜單價格為港幣$1,980 起，並附有全新配對飲品菜單。餐廳指除了經典的配對清酒外，更加入 配對葡萄酒和以發酵茶為基底的非酒精配對飲品，而迎合不同飲食喜好的人士。

餐廳設計以北歐風格和日本美學、內斂優雅的北歐侘寂 「Japanese-Scandinavian （或稱 Japandi）」為風格，全場設有巨型玻璃窗，讓客人品嚐無國界料理時，欣賞維港美景。

HAKU

地址： 中環金融街8號國際金融中心商場4樓4011號舖

電話： +852 2818 8030

營業時間：

午市：中午12時至下午3時（由5月16日起供應）

晚市：晚上6時至10時。

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責任編緝：蕭雅文

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